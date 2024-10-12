Як зберегти стосунки у шлюбі: Міла Куніс поділилася своїм секретом

Голлівудська актриса українського походження Міла Куніс розповіла про те, як зберегти щасливі стосунки з чоловіком і міцний шлюб.
Як повідомляє видання ENews, Міла Куніс почувається найщасливішою дівчиною на світі, коли справа стосується Ештона Катчера.
Після майже десятиліття шлюбу, 41-річна акторка поміркувала про магію, яка підтримувала їхній зв'язок міцним протягом багатьох років.
"Я все ще відчуваю, що ми дуже молоді, і ми відчуваємо себе дуже молодими", - ексклюзивно сказала Міла в спільному інтерв'ю з Майклом Кітоном на червоній доріжці прем'єри їхнього фільму "Гудріч" 8 жовтня. "Я думаю, що саме в цьому і полягає іскра", - каже вона.
Хто така Міла Куніс
Міла Куніс - американська актриса кіно і телебачення.
Почала кар'єру 1993 року, знявшись у кількох рекламних роликах. У 14 років Куніс отримала роль Джекі в серіалі "Шоу 70-х", у якому знімалася протягом восьми років. З 1999 року актриса озвучує Мег Гріффін в анімаційному серіалі "Гріффіни". Її прорив у кіно стався 2008 року з роллю у фільмі "У прольоті". За свою більш ніж двадцятирічну кар'єру знялася в близько тридцяти різножанрових фільмах, серед яких "Макс Пейн", "Книга Ілая", "Секс по дружбі", "Третій зайвий", "Оз: Великий і Жахливий" і дилогія "Дуже погані матусі".
Однією з найбільш значущих ролей акторки в кіно є роль балерини Лілі у фільмі "Чорний лебідь", за яку її було нагороджено премією "Сатурн" і номінували на "Золотий глобус" і Премію Гільдії кіноакторів США за кращу жіночу роль другого плану, пише Вікіпедія.
Вона додала ще один секрет: "Ми сміємося над усім".
Хоча Міла, яка з Ештоном має доньку Вайетт, 9 років, і сина Димитрія, 7 років, знає, що їхня річниця - це віха, вона не обов'язково вважає це великим досягненням.
"Усього 10 років", - пояснила вона. "Це не так уже й довго. Я дивлюся на своїх батьків, і вони разом уже 50 років. Це довго", - додала актриса.
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Нагадаємо, раніше Куніс поділилася зворушливим моментом, пов'язаним зі своєю донькою. Українка за походженням Куніс, поділилася деталями розмови з дівчинкою в програмі Джоша Горовіца.
Крім того, раніше актриса зганьбилася скандальною заявою, коли назвала український борщ "російським супом".
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