Як зберегти стосунки у шлюбі: Міла Куніс поділилася своїм секретом

Міла Куніс поділилася секретом щасливого сімейного життя.

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Міла Куніс і Ештон Катчер щасливі у шлюбі / Колаж Главред, фото Instagram/milalkunis

Голлівудська актриса українського походження Міла Куніс розповіла про те, як зберегти щасливі стосунки з чоловіком і міцний шлюб.

Як повідомляє видання ENews, Міла Куніс почувається найщасливішою дівчиною на світі, коли справа стосується Ештона Катчера.

Після майже десятиліття шлюбу, 41-річна акторка поміркувала про магію, яка підтримувала їхній зв'язок міцним протягом багатьох років.

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"Я все ще відчуваю, що ми дуже молоді, і ми відчуваємо себе дуже молодими", - ексклюзивно сказала Міла в спільному інтерв'ю з Майклом Кітоном на червоній доріжці прем'єри їхнього фільму "Гудріч" 8 жовтня. "Я думаю, що саме в цьому і полягає іскра", - каже вона.

Хто така Міла Куніс Міла Куніс - американська актриса кіно і телебачення. Почала кар'єру 1993 року, знявшись у кількох рекламних роликах. У 14 років Куніс отримала роль Джекі в серіалі "Шоу 70-х", у якому знімалася протягом восьми років. З 1999 року актриса озвучує Мег Гріффін в анімаційному серіалі "Гріффіни". Її прорив у кіно стався 2008 року з роллю у фільмі "У прольоті". За свою більш ніж двадцятирічну кар'єру знялася в близько тридцяти різножанрових фільмах, серед яких "Макс Пейн", "Книга Ілая", "Секс по дружбі", "Третій зайвий", "Оз: Великий і Жахливий" і дилогія "Дуже погані матусі". Однією з найбільш значущих ролей акторки в кіно є роль балерини Лілі у фільмі "Чорний лебідь", за яку її було нагороджено премією "Сатурн" і номінували на "Золотий глобус" і Премію Гільдії кіноакторів США за кращу жіночу роль другого плану, пише Вікіпедія.

Вона додала ще один секрет: "Ми сміємося над усім".

Хоча Міла, яка з Ештоном має доньку Вайетт, 9 років, і сина Димитрія, 7 років, знає, що їхня річниця - це віха, вона не обов'язково вважає це великим досягненням.

"Усього 10 років", - пояснила вона. "Це не так уже й довго. Я дивлюся на своїх батьків, і вони разом уже 50 років. Це довго", - додала актриса.

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Нагадаємо, раніше Куніс поділилася зворушливим моментом, пов'язаним зі своєю донькою. Українка за походженням Куніс, поділилася деталями розмови з дівчинкою в програмі Джоша Горовіца.

Крім того, раніше актриса зганьбилася скандальною заявою, коли назвала український борщ "російським супом".

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