Катерина Тишкевич потрапила до лікарні - що сталося

Короткий зміст:
- Тишкевич після тривалої перерви планує повернутися на екрани
- Творчим планам заважає хвороба акторки
Українська акторка Катерина Тишкевич була змушена залишити акторську кар'єру на кілька років через хронічний головний біль, який часом приковував її до ліжка. Сьогодні вона поділилася з шанувальниками радісною новиною - вона нарешті відчуває в собі сили на повернення в індустрію.
У своєму блозі в Instagram вона зазначила, що отримала запрошення на проби в серіал і вже готується до запису: до головних ролей Тишкевич поки що фізично не готова, а ось великі другорядні їй цілком під силу.
Втім, хороші новини Катерині довелося записувати з лікарні. Важливі кар'єрні кроки вона відклала через хворобу.
Вочевидь акторка стала жертвою сезону застуд. "Вчора запропонували записати проби в серіал, і я... Нарешті погодилась, бо відчуваю, що вже потягну (поки не головну), але вже велику роль. Тільки той вірус проженемо і запишемо", - написала Катерина Тишкевич.
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Хто така Катерина Тишкевич?
Катерина Тишкевич - українська акторка кіно і телебачення. Найбільш відома ролями в серіалах "Безсмертник", "Ніщо не трапляється двічі", "Жіночий лікар". На зйомках "Безсмертника" познайомилася з актором Валентином Томусяком, за якого вийшла заміж у лютому 2019 року.
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