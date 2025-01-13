Катерина Тишкевич потрапила до лікарні - що сталося

У Тишкевич з'явилися для шанувальників дві новини: хороша і погана.

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Катерина Тишкевич новини - Катерина Тишкевич у лікарні зробила заяву / колаж: Главред, фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Тишкевич після тривалої перерви планує повернутися на екрани

Творчим планам заважає хвороба акторки

Українська акторка Катерина Тишкевич була змушена залишити акторську кар'єру на кілька років через хронічний головний біль, який часом приковував її до ліжка. Сьогодні вона поділилася з шанувальниками радісною новиною - вона нарешті відчуває в собі сили на повернення в індустрію.

У своєму блозі в Instagram вона зазначила, що отримала запрошення на проби в серіал і вже готується до запису: до головних ролей Тишкевич поки що фізично не готова, а ось великі другорядні їй цілком під силу.

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Втім, хороші новини Катерині довелося записувати з лікарні. Важливі кар'єрні кроки вона відклала через хворобу.

Вочевидь акторка стала жертвою сезону застуд. "Вчора запропонували записати проби в серіал, і я... Нарешті погодилась, бо відчуваю, що вже потягну (поки не головну), але вже велику роль. Тільки той вірус проженемо і запишемо", - написала Катерина Тишкевич.

Катерина Тишкевич новини - Катерина Тишкевич у лікарні зробила заяву / instagram.com/kateryna__tyshkevych

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Хто така Катерина Тишкевич? Катерина Тишкевич - українська акторка кіно і телебачення. Найбільш відома ролями в серіалах "Безсмертник", "Ніщо не трапляється двічі", "Жіночий лікар". На зйомках "Безсмертника" познайомилася з актором Валентином Томусяком, за якого вийшла заміж у лютому 2019 року.

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