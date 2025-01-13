"Сьогодні плакав": вночі побили популярного співака

В Антона Вельбоя зафіксували травми голови.

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Wellboy новини - Антона Вельбоя побили в Києві / колаж: Главред, фото: instagram.com/wellboy.music

Коротко:

Антон Вельбой показав пошкоджену голову і довідку про травми

Пізніше зірка зізнався, що це зробили "люди в мілітарі формі"

Український співак Антон Wellboy у своєму блозі в Instagram "похвалився" шишками на голові. Спершу він спробував віджартуватися - написав: "За дівчат потрібно боротися", але пізніше все ж зізнався, що його сильно побили.

Вельбой звернувся по допомогу медиків, які зафіксували в нього забої та садна м'яких тканин голови. До лікарів артист потрапив о другій годині ночі.

відео дня

Пізніше він опублікував кадри, як його відвідала поліція. Кількох людей у формі зафіксувала камера на сходовому майданчику Вельбоя.

Обставини травм Wellboy поки невідомі. За його словами, його побили "люди в мілітарі формі" - у нього є відео, як це сталося.

Wellboy новини - Антона Вельбоя побили в Києві / колаж: Главред, фото: instagram.com/a.wellboy

Wellboy новини - Антона Вельбоя побили в Києві / instagram.com/a.wellboy

Wellboy новини - Антона Вельбоя побили в Києві / instagram.com/a.wellboy

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Один із фіналістів Нацвідбору України на Євробачення 2022 року з піснею "Nozzy Bossy". У червні 2022 року Wellboy оголосив про припинення співпраці з продюсером Бардашем.

З 2022 року Антон Вельбой співпрацює з лейблом Papa Music під керівництвом музичного продюсера Євгена Триплова.

У квітні 2023 року Антон Вельбой оголосив, що залишає лейбл, назвавши причиною розбіжності із засновником Олексієм Голубєвим і музичним продюсером Євгеном Трипловим у "російському питанні".

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