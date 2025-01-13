"Нехай їде в Москву": легендарна актриса публічно відкинула українську мову

Лариса Кадочникова ошелешила українців своїм вчинком.

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Лариса Кадочникова - мовний скандал / колаж: Главред, фото: facebook.com, Лариса Кадочникова, скрін відео

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Лариса Кадочникова не захотіла виступати українською мовою

Українці здивовані її вчинком

Народна артистка України Лариса Кадочникова, яка відома за роллю Марічки в легендарному фільмі "Тіні забутих предків", не захотіла виступати українською мовою під час церемонії вручення премії Національної спілки кінематографістів України імені Сергія Параджанова.

Акторка зазначила, що в її житті занадто багато української мови, тому спілкується мовою країни-окупанта РФ. Також вона наголосила, що багато зробила для України, тому всі мають поважати її вибір мови.

відео дня

Письменниця Лариса Ніцой опублікувала відео за участю Кадочникової на своїй сторінці у Facebook, де актриса відмовилася на прохання журналіста Руслана Кошовенка говорити українською мовою.

"Я українською мовою граю тільки в театрі. Ви мене вибачте, але я можу говорити хоч англійською. Будь ласка, поважайте мене. Я багато зробила для України і нікуди не виїжджала. І я граю в театрі вистави українською мовою. Я хотіла сказати найголовніше: ми повинні любити одне одного і розуміти: Україна - одна. Якщо ми ворогуватимемо і ненавидітимемо через дрібниці одне одного, то ми загинемо", - відповіла Лариса.

Також письменниця назвала Кадочникову "українофобкою".

"Тіні забутих предків", Марічка в житті виявилася українофобкою. Сказала, що "достатньо зробила для країни, щоб її поважали" і продовжила свій виступ на московському. Хочеться запитати в цієї лауреатки багатьох премій, Лариси Кадочникової, для якої країни вона зробила достатньо? Для Московії? Захоплюючи все життя в Україну "русский мир", популяризуючи його мову, за якою прийшли танки? Виконуючи ролі в кіно московському, виступаючи всюди публічно московською, спілкуючись з усіма московською, спершись на сцену вручати премію московською, і лише подекуди користується українською, де не можна обійти закон, - у виставах. Літня людина і хороша людина, нехай сидить удома. А якщо є сили на публічні відео в YouTube або спертися на сцену з публічним виступом, то вже передусім не літня людина перед нами, а відповідальна громадянка України, яка розмовляє українською. Або безвідповідальна", - написала Ніцой.

У коментарях українці бурхливо відреагували на такий вчинок акторки.

"Це просто жах. Вона "має право говорити". Для чого вона живе в Україні? Так зневажати мову і країну тільки у нас дозволено, ще й закликає до любові. Усе з неї вилізло на поверхню. Тепер нехай їде в Москву і там зі сцени виступить українською";

"Чомусь ті, хто у своїй країні говорять своєю державною мовою, не вимагають "поважайте мене";

"Найсумніше - це не Кадочникова, а оплески в залі", - написали в коментарях.

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Хто така Лариса Кадочникова? Лариса Кадочникова - радянська та українська акторка театру і кіно, лауреатка Державної премії України ім. Тараса Григоровича Шевченка (1991). Народна артистка України (1992). Член Національної Спілки кінематографістів України. Після повномасштабного вторгнення Кадочникова стала головною героїнею документального фільму Д.М. Томашпольського "Лариса Кадочникова. Війна" (2022), що здобув нагороду "Найкращий документальний фільм про війну" на Українському міжнародному кінофестивалі у Великій Британії "ПТАХ" (2023).

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