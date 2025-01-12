Потап знайшовся: артист "воскрешає" концертну діяльність зі старими проєктами

Потапенко планує виступити в спаленому Лос-Анджелесі.

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Потап новини - Потап розкрив плани на найближче майбутнє / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

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Після трьох тижнів мовчання Потап вийшов на зв'язок із шанувальниками

Він анонсував міні-тур США зі старими хітами та новим проєктом

Український співак і музичний продюсер Потап переїхав жити за кордон під час повномасштабної війни: спершу артист виправдовувався, що їде в ділові відрядження, проте повертатися в Україну став дедалі рідше і рідше. А нещодавно Олексій Потапенко і зовсім зник з інформаційного простору - три тижні він не виходив на зв'язок із шанувальниками в соціальних мережах. Від знаменитості навіть не було новорічних постів на кшталт підбиття підсумків року або привітання підписників із зимовими святами.

Сьогодні Потап перервав мовчання. У своєму блозі в Instagram він опублікував ролик, у якому розповів про свої плани на майбутнє.

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Так через два місяці артист планує повернутися до концертної діяльності. Щоправда, поки що соло - всі відомі проєкти Потапа з іншими артистами наразі закриті.

Утім, на настрій Потапа це особливо не впливає: він має намір у березні дати чотири концерти в США з хітами дуету Потап і Настя, дуету Время и Стекло, гурту MOZGI. Також він анонсував запуск нового проєкту під назвою Slavic Balagan.

Потап новини - Потап розкрив плани на найближче майбутнє / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

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Хто такий Потап? Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

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