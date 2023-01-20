Джон Ледженд і Кріссі Тейген розсекретили ім'я і стать новонародженої дитини

Також зіркова пара опублікувала перший знімок крихітки в компанії брата і сестри.

Кріссі Тейген і Джон Ледженд стали батьками в четвертий раз / instagram.com/chrissyteigen

Американський співак і актор, володар премій Тоні, Оскар, Греммі та Еммі Джон Ледженд та його дружина, модель і ведуча Кріссі Тейген офіційно заявили про появу на світ їх четвертої дитини.

На сторінках селебрітіс в Instagram з'явилося перше фото новонародженого. У родині Тейген і Ледженда з'явилася ще одна дівчинка - Есті Максін Стівенс (справжнє прізвище музиканта). Малятко народилося шляхом кесаревого розтину, і вони з мамою вже прибули додому. Там Есті вперше познайомилася зі старшою сестрою Луною та братом Майлзом.

Джон Ледженд в соціальних мережах написав, що вважає новонароджену доньку справжнім благословенням. Після смерті їх з Тейген третьої дитини, пара була дуже пригнічена, і новина про вагітність Кріссі принесла їм багато щастя.

"У п'ятницю ми вітали Есті Максін Стівенс у нашій родині, і наш будинок переповнений любов'ю та радістю. Я в захваті від сили та стійкості Кріссі, і я так схвильований, побачивши, як Луна та Майлз обіймають свою маленьку сестру. Я безмежно вдячний, але це здається недостатньо гучним словом..." - пише Ледженд.

Тейген у свою чергу розповіла, як молодшу сестру сприйняли старші діти і чоловік: "Вона тут! Есті Максін Стівенс - у будинку шумно, і наша сім'я не може бути ще щасливішою. Тато вночі ллє сльози радості, бачачи, що Луна і Майлз переповнені любов'ю, і я дізналася, що тобі все ще потрібні підгузники навіть з кесаревим розтином!? Ми в блаженстві. Дякую за всю любов і добрі побажання - ми всі це відчуваємо!"

Луна, Майлз і крихітка Есті - діти Тейген і Ледженда / instagram.com/chrissyteigen

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