Після смерті дитини та страшної депресії: володар 10 "Греммі" став батьком

Джон Ледженд і Кріссі Тейген приймають поздоровлення з приводу народження четвертого малюка.

Джон Ледженд і Кріссі Тейген стали батьками в четвертий раз / instagram.com/johnlegend

Американський співак і актор, володар премій Тоні, Оскар, Греммі та Еммі Джон Ледженд та його дружина, модель і ведуча Кріссі Тейген стали батьками в четвертий раз.

У соціальних мережах щасливі батьки поки зберігають мовчання, проте щасливою новиною Ледженд поділився під час концерту, який відбувся у артиста в День народження його молодшого сина. Про це повідомляє видання Page Six.

Малюк з'явився на світ вранці, а вже ввечері Джон розповів, що Тейген подарувала йому дитину. Артист був присутній при пологах, сильно вимотався і практично не спав. "Який благословенний день", - вигукнув він.

Джон Легенд та Кріссі Тейген вже є батьками дочки Луни Сімони Стівенс (нар. 14 квітня 2016) та сина Майлза Теодора Стівенса (нар. у травні 2018). Діти були зачаті за допомогою ЕКО.

Третя дитина, хлопчик на ім'я Джек, з'явився в 2020 році сильно недоношеним, і не зміг вижити. Після цього Тейген довгий час перебувала в глибокій депресії через втрату дитини.

Щоб привести в світ ще одного малюка, Кріссі перенесла безліч виснажливих процедур і уколів. Ім'я новонародженого сина зіркова пара поки тримає в секреті.

Раніше бойфренд Наді Дорофєєвої, блогер і ресторатор Міша Кацурін, натякнув на вагітність співачки. Від попереднього шлюбу чоловік вже має двох дітей - сина і доньку.

Також американську акторку Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим її на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

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