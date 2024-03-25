Джолі в сказі: спільна дочка Шайло прийняла серйозне рішення

Доньці зіркової пари скоро виповниться 18 років і вона може приймати дорослі рішення.

https://glavred.net/stars/dzholi-v-beshenstve-obshchaya-doch-shaylo-prinyala-sereznoe-reshenie-10552844.html Посилання скопійоване

Джолі засмучена рішенням дочки / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Дочка голлівудських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло Джолі-Пітт, яка "завжди була татовою донькою", переїжджає жити до тата Бреда Пітта.

За інформацією Life and Style Mag, проте Анджеліна Джолі "не зраділа" вибору доньки, але, як і раніше, підтримує її рішення.

"Анджеліна знає, що Шайло тепер жінка і може ухвалювати власні рішення", - розповів інсайдер In Touch у статті, опублікованій у п'ятницю, 22 березня. "Шайло не незадоволена Анджеліною, але їй скоро виповниться 18, і вона хоче струсити ситуацію", - повідомляє ЗМІ.

відео дня

Хто такий Бред Пітт? Вільям Бредлі Пітт - американський актор і кінопродюсер. Лауреат двох премій "Золотий глобус", двох премій Американської Гільдії кіноакторів і двох нагород Британської кіноакадемії. Володар премії "Оскар" як один із продюсерів фільму "12 років рабства" - переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року - і за найкращу чоловічу роль другого плану в картині "Одного разу в Голлівуді" (2020), повідомляє "Вікіпедія".

Маєток Бреда в Лос-Феліс вартістю 8,3 мільйона доларів розташований за кілька хвилин ходьби від будинку Анджеліни, і "Шайло може в будь-який час зайти до Енджі та її братів і сестер".

Рішення Шайло змінити будинок не стало несподіванкою. Хоча у знаменитості-підлітка священні стосунки зі своєю мамою, у неї також є "нерозривний зв'язок" з актором "Бійцівського клубу".

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що 60-річний легендарний легендарний голлівудський артист Бред Пітт і його 34-річна кохана, фітнес-тренерка Інес де Рамон, з'їхалися й почали жити разом у голлівудському особняку актора.

Також колишню дружину Бреда Пітта, американську акторку Анджеліну Джолі запідозрили в романі з ірландським актором Полом Мескалом, молодшим за неї на 21 рік. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред