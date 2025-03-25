Джастін Тімберлейк зганьбив росіянку та її спідню білизну під час концерту

Популярний артист не оцінив старань росіянки і гидливо відкинув її причиндали.

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Тімберлейк на концерті опустив росіянку / Колаж Главред, фото Instagram/https://www.instagram.com/justintimberlake

Коротко:

Що зробила росіянка на концерті зірки

Як відреагував Тімберлейк

Американський популярний співак Джастін Тімберлейк зганьбив росіянку, яка жбурнула свою спідню білизну, а саме ліфчик, просто на сцену.

Артист гідно відреагував на негідний вчинок. Відео інциденту з'явилося на сторінках соціальної мережі ТікТок.

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Джастін Тімберлейк потрапив у конфуз через росіянку / Фото Instagram/justintimberlake

Так, росіянка написала на ліфчику слова: "Москва тебе любить". Коли 44-річний Тімберлейк побачив, що на сцену впав бюстгальтер, він підійшов до нього, обережно підняв і сказав: "Я просто покладу його сюди. Це ваше? Хочете, щоб я його повернув? Це для мене? Дякую".

Джастін Тімберлейк потрапив у конфуз через росіянку / Фото Instagram/justintimberlake

Він гидливо тримав спідню білизну росіянки однією рукою, а потім просто кинув її зі сцени.

Зазначимо, що нещодавній концерт артист скасував за кілька хвилин до виступу, оскільки сильно захворів і вирішив, що не зможе відіграти великий концерт на повну.

Але на щастя, артист відновився і радує своїх шанувальників талановитою творчістю.

Джастін Тімберлейк потрапив у конфуз через росіянку / Фото Instagram/justintimberlake

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Раніше Главред писав про те, що американський співак Джастін Тімберлейк був заарештований за звинуваченням у водінні в нетверезому стані. Співак має постати перед судом для пред'явлення обвинувачення, повідомив представник суду Саг-Гарбора. Подробиці арешту Тімберлейка стали відомі не відразу.

Нагадаємо, раніше принц Луї, який славиться своєю харизмою і безпосередньою поведінкою, відзначився на офіційному заході власним танцем. За нову витівку його навіть насварила його сестра, принцеса Шарлотта.

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Хто такий Джастін Тімберлейк Джастін Тімберлейк - американський співак, автор пісень, композитор, продюсер, танцюрист і актор. Володар чотирьох премій "Еммі" і дев'яти премій "Греммі". За даними Вікіпедії, Джастін Тімберлейк прийшов до слави як один із солістів бой-бенду 'N Sync.

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