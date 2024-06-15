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Принц Луї станцював смішний танець під час офіційної церемонії

Олена Кюпелі
15 червня 2024, 23:51
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Принц Луї у своєму репертуарі повеселив підданих.
Кейт Міддлтон із дітьми
Кейт Міддлтон з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принц Луї, який славиться своєю харизмою і безпосередньою поведінкою, відзначився на офіційному заході власним танцем. За нову витівку його навіть насварила його сестра, принцеса Шарлотта.

За даними Page Six, шестирічний син принца Вільяма і Кейт Міддлтон потрапив на відео, коли стрибав біля вікна колишнього офісу герцога Веллінгтона, чекаючи початку церемонії.

Жарти буйного члена королівської сім'ї, схоже, не були схвалені його 9-річною сестрою, яка, як було видно, дорікала своєму молодшому братові.

відео дня

Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До слова, останніми роками Кейт Міддлтон набирає велику популярність у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Також було помічено, як юнак возився зі шнуром від штор і енергійно позіхав, стоячи біля вікна. Коли королівська сім'я дивилася на офіційний захід з балкона, можна було побачити, як він корчив смішні пики.

Протягом багатьох років у маленького Луї з'явилася чарівна звичка розважати своїх підданих кумедними виразами обличчя.

Кейт Міддлтон - останні новини по темі

Додамо, королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.

А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

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