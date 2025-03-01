Джастін Тімберлейк скасував концерт за кілька хвилин до його початку

Коротко:
- Чому Тімберлейк скасував концерт
- Яка хвороба здолала артиста
Американський співак Джастін Тімберлейк, якого заарештували за звинуваченням у водінні в нетверезому стані в понеділок увечері в Нью-Йорку, зазначив концерт в Огайо за кілька хвилин до його початку.
Як пише The İndependent, концерт у Колумбії спочатку був запланований на листопад, але його перенесли разом із п'ятьма іншими концертами на лютий, оскільки співак страждав на бронхіт і ларингіт. Його перенесли на останній етап світового туру Тімберлейка Forget Tomorrow.
Виконавець "SexyBack" сказав, що вирушив на саундчек із грипом, і "він узяв гору".
"Хлопці. Моє серце розбите", - написав він в Instagram.
"Я змушений скасувати сьогоднішнє шоу. Я вирушив на саундчек, борючись із грипом, і тепер він узяв гору наді мною. Мені боляче вас розчаровувати, а моя команда так старанно працювала, щоб це шоу відбулося. Хочу вас запевнити, ви отримаєте повернення грошей за квитки. Я люблю вас усіх".
Раніше Главред писав про те, що американський співак Джастін Тімберлейк був заарештований за звинуваченням у водінні в нетверезому стані. Співак має постати перед судом для пред'явлення обвинувачення, повідомив представник суду Саг-Гарбора. Подробиці арешту Тімберлейка стали відомі не відразу.
Нагадаємо, раніше принц Луї, який славиться своєю харизмою і безпосередньою поведінкою, відзначився на офіційному заході власним танцем. За нову витівку його навіть насварила його сестра, принцеса Шарлотта.
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Хто такий Джастін Тімберлейк
Джастін Тімберлейк - американський співак, автор пісень, композитор, продюсер, танцюрист і актор. Володар чотирьох премій "Еммі" і дев'яти премій "Греммі". За даними Вікіпедії, Джастін Тімберлейк прийшов до слави як один із солістів бой-бенду 'N Sync.
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