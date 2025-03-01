Джастін Тімберлейк скасував концерт за кілька хвилин до його початку

Джастін Тімберлейк скасував виступ за 10 хвилин до початку концерту.

https://glavred.net/starnews/dzhastin-timberleyk-otmenil-koncert-za-neskolko-minut-do-ego-nachala-10643720.html Посилання скопійоване

Джастіна Тімберлейка атакував грип / Колаж Главред, фото Instagram/ justintimberlake

Коротко:

Чому Тімберлейк скасував концерт

Яка хвороба здолала артиста

Американський співак Джастін Тімберлейк, якого заарештували за звинуваченням у водінні в нетверезому стані в понеділок увечері в Нью-Йорку, зазначив концерт в Огайо за кілька хвилин до його початку.

Як пише The İndependent, концерт у Колумбії спочатку був запланований на листопад, але його перенесли разом із п'ятьма іншими концертами на лютий, оскільки співак страждав на бронхіт і ларингіт. Його перенесли на останній етап світового туру Тімберлейка Forget Tomorrow.

відео дня

Виконавець "SexyBack" сказав, що вирушив на саундчек із грипом, і "він узяв гору".

"Хлопці. Моє серце розбите", - написав він в Instagram.

"Я змушений скасувати сьогоднішнє шоу. Я вирушив на саундчек, борючись із грипом, і тепер він узяв гору наді мною. Мені боляче вас розчаровувати, а моя команда так старанно працювала, щоб це шоу відбулося. Хочу вас запевнити, ви отримаєте повернення грошей за квитки. Я люблю вас усіх".

Раніше Главред писав про те, що американський співак Джастін Тімберлейк був заарештований за звинуваченням у водінні в нетверезому стані. Співак має постати перед судом для пред'явлення обвинувачення, повідомив представник суду Саг-Гарбора. Подробиці арешту Тімберлейка стали відомі не відразу.

Нагадаємо, раніше принц Луї, який славиться своєю харизмою і безпосередньою поведінкою, відзначився на офіційному заході власним танцем. За нову витівку його навіть насварила його сестра, принцеса Шарлотта.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Джастін Тімберлейк Джастін Тімберлейк - американський співак, автор пісень, композитор, продюсер, танцюрист і актор. Володар чотирьох премій "Еммі" і дев'яти премій "Греммі". За даними Вікіпедії, Джастін Тімберлейк прийшов до слави як один із солістів бой-бенду 'N Sync.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред