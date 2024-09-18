Джамала розповіла про труднощі з третім сином

Джамала поділилася своїми враженнями від народження третьої дитини.

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Джамала з сином / колаж: Главред, фото: instagram.com/jamalajaaaa

Українська співачка і переможниця конкурсу Євробачення-2016 Джамала поділилася своїми складнощами багатодітної матері.

Як відомо, Джамала народила третього сина, якого назвала Алім. Як зізнається Джамала, незважаючи на те, що вона вже досвідчена мама, в сучасних реаліях з постійними тривогами, обстрілами і відключеннями світла материнство дається складно.

Джамала каже на своїй сторінці в Instagram, що вона годує грудьми в даний час і тому їй важко дається логістика.

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Хто така Джамала? Джамала (справжнє ім'я - Суса́на Алі́мівна Джамаладі́нова) - українська співачка й актриса, народна артистка України (2016). Переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".

"Мій третій синочок. Здавалося б, досвіду вже має бути більше і легше з третьою дитиною, але ні. У наших реаліях з'явилися нові завдання із зірочкою: війна, постійні тривоги, вимкнення світла тощо. Зі старшими малюками я їздила, літала на гастролі: доїхав до Борисполя, Жулян і ужух - на місці. А зараз?" - дивується Джамала.

Джамала / інфографіка: Главред

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Нагадаємо, раніше Джамала повідомила, що збирається народжувати третю дитину в Україні. До того ж вона говорила, що пологи будуть партнерськими - разом із чоловіком. "Так, думаю, буду народжувати вдома в Україні. Завжди плануємо партнерські пологи. Ми робили це вперше, вдруге і сподіваюся, що буде і втретє", - зізналася тоді Джамала.

Раніше також співачка Джамала елегантно натякнула на стать третьої дитини - вона зробила це, отримуючи Національну премію імені Тараса Шевченка.

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