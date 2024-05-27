Джамала втретє стала мамою і показала фото

Відома українська співачка кримськотатарського походження Джамала (Сусанна Джамаладінова) стала мамою втретє.
На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала фото новонародженого сина, а також показала його фото і розсекретила ім'я малюка. Відомо, що хлопчик народився вагою майже 3,5 кілограма і 50 сантиметрів.
До слова, Джамала народила 24 травня. "Алім Сміт-Бекір Сулейманов. Мій третій маленький принц! Я для тебе буду тінню в спекотний день, у холод стану домом, я тебе зігрію сонцем, світлим променем, вогнем. Люблю", - написала багатодітна мама.
Хто така Джамала?
Джамала (справжнє ім'я - Суса́на Алі́мівна Джамаладі́нова) - українська співачка й акторка, народна артистка України (2016). Переможниця конкурсу пісні "Євробачення-2016" з композицією "1944", повідомляє "Вікіпедія".
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Нагадаємо, раніше Джамала повідомила, що збирається народжувати третю дитину в Україні. До того ж вона говорила, що пологи будуть партнерськими - разом із чоловіком. "Так, думаю, буду народжувати вдома в Україні. Завжди плануємо партнерські пологи. Ми робили це вперше, вдруге і сподіваюся, що буде і втретє", - зізналася тоді Джамала.
Раніше також співачка Джамала елегантно натякнула на стать третьої дитини - вона зробила це, отримуючи Національну премію імені Тараса Шевченка.
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