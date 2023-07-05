"Ми осиротіли": у боях під Бахмутом загинув відомий ресторатор зі Львова

Про Андрія Гудиму згадують як про неймовірну людину, люблячого батька. Він був бренд-шефом і автором книги "69 спецій для серця", яка готується до друку.

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Андрій Гудима загинув у боях під Бахмутом / Колаж: Главред, фото: facebook.com/starlev, facebook.com/rebro.lviv/

У бою з російськими окупантами під Бахмутом 2 липня загинув львівський художник, шеф-кухар і блогер Андрій Гудима. Без батька залишилася його дочка Юлія.

Трагічну звістку повідомили на Facebook-сторінці Видавництва "Старого Лева", де готується до друку книга Гудими "69 спецій для серця".

"З болем повідомляємо вам трагічну новину. Андрій Гудима - військовослужбовець, неймовірна людина і люблячий батько, ресторатор і бренд-шеф, загинув 2 липня в боях під Бахмутом, захищаючи Україну в лавах ЗСУ. Горюємо і сумуємо разом з сім'єю і близькими. Висловлюємо щирі співчуття", - йдеться у повідомленні.

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Свої співчуття висловила і засновниця видавництва ВСЛ (Видавництво Старого Лева), поетеса Мар'яна Савка.

"Наш автор, який не встиг побачити свою книгу. Загинув на фронті. А ще на Книжковому Арсеналі ми зі Світланою Фесенко розглядали її акварельки до цієї неймовірної книги про спеції. Стільки в ній любові та смаку до життя. Це буде дуже гарне видання, Андрію, обіцяю. Дуже боляче бути видавцем книг, які побачать світ без авторів", - написала вона.

Андрій Гудима прийняв останній бій під Бахмутом / Фото: facebook.com/prime.lviv

Ілюстратор Світлана Фесенко додала, що продовжує малювати книгу пам'яті про Андрія.

"Кілька місяців тому Видавництво Старого Лева в черговий раз долучило мене до чудового проекту – ілюструвати книгу про спеції. Яскраву, дотепну, веселу, смачну книгу про спеції. Про життя. Але життя, на жаль, ніколи не знає, коли настане смерть... Але книга буде. Я її малюю. Тепер як книгу пам'яті про Андрія. Я малюю celebration of life. У всіх сенсах", – зазначила вона.

Андрій Гудима був шеф-кухарем / Фото: facebook.com/rebro.lviv

Андрій Гудима працював більд-редактором в "Експресі", а також шеф-кухарем ресторанів "Open. Швидкий ресторан" і "Re: bro. Пивний ресторан здорового харчування".

"Все, до чого він торкався, все, що створив: від крихітного ножика до кулінарних шедеврів – несе його відбиток... його думки, посмішку, його душу. Скількох з нас Андрій навчив не лише професії – любові. Любові один до одного, до справи, яку робиш. Його традиції живуть в закладах, його страви, його творчість. Ми осиротіли без тебе, Андрію!" – написали колеги Гудими з ресторану Re:bro.

Андрій Гудима / Фото: facebook.com/rebro.lviv

У Гудими залишилася дочка Юлія, з якою він був дуже близький.

"Твоя дочка любить тебе більше всього на світі. І тому я стримувала тебе, як могла. Злилася й пишалася. А зараз серце рветься на шматки, тому що так важко не було ніколи", - написала в Facebook українська журналістка Уляна Сурмай.

У Андрія Гудими залишилася дочка Юлія / Фото : facebook.com/prime.lviv

Андрій Гудима з дочкою Юлією / Фото: facebook.com/prime.lviv

Прощання з воїном відбудеться у четвер, 6 липня, об 11:00 у Гарнізонному храмі у Львові (вул.Театральна, 11), похорони пройдуть на Личаківському кладовищі (Марсове Поле) о 12:00.

Як повідомляв Главред, в боях за Україну загинув 35-річний захисник України, воїн-розвідник Леонід Краснов (позивний - Мессі). Він був одним із засновників бойової групи К-2 у складі 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи.

Леонід Краснов отримав нагороду від головнокомандувача ЗСУ за оборону населених пунктів на сході.

Крім того, у важких боях з російськими загарбниками загинув майстер спорту України з гребного слалому Олег Сірий. Смерть застала захисника під час виконання бойового завдання під Бахмутом.

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