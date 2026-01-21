"До чого ви докотилися": втікач Потап "проїхався" по українцях через Тіну Кароль

Репер вийшов в мережу з обуренням через скандал Тіни Кароль.

Потап захистив Тіну Кароль після скандалу / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тіна Кароль, Потап

Потап заступився за Тіну Кароль

Що він сказав українцям

Український репер Потап, який втік за кордон ще на початку повномасштабної війни в Україні, вийшов у TikTok із обуренням через скандал навколо Тіни Кароль. Нагадаємо, співачка вибачилася перед українцями за пісню "У нас немає світла", яка була сприйнята неоднозначно на тлі особливо важких відключень електроенергії, тепла і води.

Потап вирішив підтримати колишню колегу по сцені. Він записав ролик, де показав на екрані телефону Тіну, яка вибачається, і обрушився з критикою на українців, яких обурила пісня Кароль. Репер підкреслив, що співачка "своя" і хейтити її не варто, навіть якщо ситуація важка.

Потап звернувся до українців / фото: instagram.com, Потап

"Ви змусили Тіну Кароль вибачатися за те, що вона заспівала пісню? Ось так вона сумно вибачається, вам не соромно? Вона ж намагалася щось зробити, сподобатися вам. До чого ви докотилися, така дівчинка, худа, талановита, красива, просить у вас вибачення, тому що вам щось не сподобалося?", — обурився Потап, лежачи на дивані.

Репер також зазначив, що розуміє, як важко співвітчизникам, але натякнув, що Тіна Кароль має статус народної артистки України, тому критикувати її простим українцям не личить.

Тіна Кароль - У нас немає світла / фото: instagram.com, Тіна Кароль

"Розумію, що важко, але вона хотіла вас відволікти. Ну не вийшло — то треба її захеїти, щоб вона вибачалася? Народна артистка України, ви там взагалі?", — висловився Потап.

Потап / інфографіка: Главред

Про особу: Потап Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время і Стекло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

