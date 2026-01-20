Відомий режисер розкрив наслідки розлучення Денисенко: "Не вміє приховувати"

Олексій Комаровський розповів про зміни в житті актриси.

Відомий український режисер Олексій Комаровський висловився на підтримку Наталки Денисенко і розкрив, як її змінило розлучення з чоловіком Андрієм Федінчиком. Знаменитість поділився одкровеннями з проектом "Тур зірками".

За словами Комаровського, музою якого є актриса, розлучення пішло їй на користь. Режисер помітив кардинальні зміни в характері дівчини. Наталка набула легкого флеру загадковості, але зберегла свою відкритість.

"В очах з'явився якийсь новий блиск. Вона стала спокійнішою, такою врівноваженою, я б сказав навіть трохи загадковою", - поділився Олексій.

Режисер висловився, що після зізнань в інтерв'ю Маші Єфросиніній актриса пережила велику хвилю хейту. Він стверджує, що Наталка не вміє приховувати свої емоції і поводиться щиро на публіці. Олексій вважає, що публічні особистості є легкими мішенями для хейту, і не відмовляється від підтримки своєї музи.

"Я публічно і непублічно підтримував її. У всіх були, будуть, бувають періоди хейту. Публічна людина, вона як трансформатор, як дзеркало, яке поглинає частину хейту. Ну так створена психологія людини. Сьогодні хейт, завтра — знову похвала. У Наташі це часто буває, тому що вона людина, яка не вміє приховувати свої емоції. Така, яка вона є в житті, вона і в публічному світі", — підсумував Комаровський.

Про особу: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

