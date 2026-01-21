"Забув привезти волосся": принц Гаррі показав свою облисілу маківку

Принц Гаррі з'явився в Лондоні і нарвався на глузування в мережі.

Принц Гаррі приїхав до Британії і показав лисину / колаж: Главред, фото: instagram.com/weareinvictusgames

Лисина принца Гаррі прогресує

Чому він це приховує

Британський принц Гаррі з'явився на батьківщині і здивував користувачів мережі прогресом свого облисіння. Гола маківка члена королівської сім'ї викликала жорстку реакцію, адже виявилося, що принц приховував від шанувальників масштаб проблеми. Про це повідомляє Radar Online.

Принц прибув до Лондона на судове засідання з приводу звинувачень ЗМІ в незаконних способах отримання інформації про нього та інших відомих людей. Однак увагу привернув не сам Гаррі, а його шевелюра — кількість волосся на голові помітно скоротилася. Користувачі соцмереж посміялися над принцом, який покинув Велику Британію, щоб здобути свободу, але не зміг втекти від генів, облисівши слідом за братом — майбутнім королем Вільямом.

Масла у вогонь підлила недавня публікація Меган Маркл, на якій Гаррі з'явився з набагато більшою кількістю волосся на голові. Порівнявши знімки, шанувальники королівської сім'ї заявили, що насправді дружина принца опублікувала архівне відео, а не свіже. Не обійшлося і без гумору — користувачі соцмереж пожартували, що Гаррі просто забув привезти волосся до Лондона.

"Еее, Гаррі залишив своє волосся в Монтесіто? Тому що "свіже" відео Меган показує його з купою волосся, а в Британії сьогодні він тривожно лисий... так або той ролик старий, або він забув привезти своє волосся", — пишуть коментатори.

Як зараз виглядає принц Гаррі / скрін з відео

На відміну від брата, принц Вільям давно не приховує свого облисіння — він сам жартує над своїм зовнішнім виглядом і неодноразово з гумором скаржився, що його коротка зачіска вимагає тривалого укладання.

Про особу: принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською актрисою Меган Маркл, яка в 2019 році народила сина Арчі, а в 2021 році дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі і Меган склали з себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року приїхав з неоголошеним візитом до Львова і відвідав центр реабілітації цивільних медиків і поранених військових та зустрівся з 10-річним хлопцем, який вижив, але втратив матір після удару по Вінниці російськими окупантами. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит в Україну.

