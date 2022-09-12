Дмитро Гордон показав ікону, за допомогою якої в РФ промивають мізки пропагандисти

Дмитро Гордон показав ікону святого Димитрія Медведєва / instagram.com/gordondmytro

Український журналіст і ведучий Дмитро Гордон відомий не тільки своїм гострим розумом, а й почуттям гумору. Нарівні з інформаційною війною, яку він веде в своїх соціальних мережах, він також знаходить час пожартувати над рашистами.

Час від часу він публікує смішні картинки про російських солдатів-невдах, або скрепну РФ, яка стрімко втрачає залишки людяності.

Так в Instagram- сторіс Гордона з'явився колаж: на ньому в образі святого (ймовірно, канонізованого князя Київської Русі Володимира Мономаха) але з червоний клоунським носом зображений Дмитро Медведєв - заступник голови Ради Безпеки РФ і колишній російський президент, відомий не тільки своєю недоумкуватістю, а й дивними заплутаними промовами. Вони стають предметом жартів навіть в Росії, де президенту звикли бездумно заглядати до рота.

Видео дня

"Святий Димитрій - допомагає при відсутності грошей, дає сили триматися", - свідчить роз'яснення до "ікони", якою рашистські пропагандисти, схоже, привчають жителів РФ жити в багнюці і злиднях, та радіти цьому.

"Грошей немає, але ви тримайтеся" - фраза, яка стала інтернет-мемом. Це адаптована цитата Медведєва, якою він відповів на скарги кримських пенсіонерів про мізерну пенсію. Стала крилатою; є барвистою характеристикою політики Кремля.

Святий Димитрій з клоунським носом / instagram.com/gordondmytro

Раніше український музикант, який втілює на сцені образ Вєрки Сердючки, Андрій Данилко розповів, що насправді думає про мовчання Алли Пугачової про війну в Україні.

Також, поки всі військові експерти світу ламають голову над ситуацією в Україні та світі, блогерка - "ерудит" Стужук назвала, чому ж насправді почалася війна.

Інші новини: