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"З кожного українця по сірнику": Шнуров заспівав москвичам про палаючу Москву, а Гордон їх затролив

11 вересня 2022, 12:01

Група Ленінград "привітала" російську столицю запальною піснею про її повне знищення.

Шнуров і Дмитро Гордон
Шнуров заспівав про згорілу Москву - Дмитро Гордон затролив москвичів / instagram.com/leningrad_on, instagram.com/gordondmytro

Черговий пропагандистський провал вчора відзначала столиця країни-агресора - Москва. Схоже кривавий уряд Кремля остаточно наплював на спроби хоч якось "зберегти обличчя".

На концерт, присвячений Дню Москви, запросили гурт Ленінград і Сергія Шнурова, який все ще намагається всидіти своєю претензійною попою на двох стільцях відразу: він відмовляється висловлювати свою позицію щодо війни в Україні публічно в спробах зберегти блага, які отримує від нібито зневажуваного ним уряду.

На концерті Шнуров виконав пісню з чудовими рядками: "Вчора приснився сон прекрасний, Москва згоріла вщент цілком. Пожежа прям на площі Красній, та тліє колишній виборчком".

Видео дня

Відео виступу моментально розлетілося по мережі. Багато хто мріє про те, щоб слова Шнура стали пророчими, і збулися якомога швидше.

Чудесній пісні "підспівав" український журналіст і ведучий Дмитро Гордон. На своїй сторінці в Instagram він опублікував своє фото на тлі палаючого Кремля. "Москва, по кому дзвонять твої дзвони", - підписав цитатою з гучної пісні групи Ленінград він.

Дмитро Гордон
Шнуров заспівав про згорілу Москву - Дмитро Гордон затролив москвичів / instagram.com/gordondmytro

У коментарях Гордона підтримують ті, хто мріє побачити столицю Росії у вогні:

"Гори-гори ясно!"

"З кожного українця по сірнику!"

"Мені нравиться як воно горить, люди суетяться пожарки приїжають, ну люди в шоке, глаза аж вилазят у ніх!!!"

"Выглядите как новый мэр москвы".

.

Раніше український музикант, який втілює на сцені образ Вєрки Сердючки, Андрій Данилко розповів, що насправді думає про мовчання Алли Пугачової про війну в Україні.

Також, поки всі військові експерти світу ламають голову над ситуацією в Україні та світі, блогерка - "ерудит" Стужук назвала, чому ж насправді почалася війна.

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