"Їх там усіх паралізувало": Данилко прокоментував "красномовне" мовчання Пугачової про війну

Данилко прокоментував мовчання Пугачової про війну / instagram.com/v_serduchka

Український музикант, що втілює на сцені образ Вірки Сердючки, Андрій Данилко в інтерв'ю для YouTube-шоу І грянув Грем розповів, що насправді думає про мовчання Алли Пугачової про війну в Україні.

Артистів об'єднує багаторічна дружба і вони завжди відгукувалися один про одного з симпатією. Повагу до Примадонні відчуває Данилко і зараз. Він зазначає, що з усіх "мовчунів", у Пугачової, на його погляд, найправильніша позиція.

"Вона все правильно робить. В її випадку, я ось дивлюся, дуже багатьом я б порадив краще б вони мовчали, ніж говорили. Мовчання - золото. Мовчання, хтось сказав щодо Алли Борисівни, здається Артур Гаспарян, вона так красномовно мовчить, - все зрозуміло. Я її дуже поважаю і коли я бував у важких ситуаціях... Є речі, я їй дуже вдячний... Я її про це не просив, коли вона за мене заступалася на Євробаченні. Запросила мене, коли я був взагалі заборонений для приїзду. На відкритті "Радіо Алла" ми виступали, їх там всіх паралізувало", - згадує артист.

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До українських артистів, які залишилися в РФ і просто ігнорують війну, накшталт Ані Лорак і Наташі Корольової, Данилко також намагається бути лояльним. Однак зрозуміти і прийняти їх позицію не може.

"Вони вибрали так. Це їх вибір. Я ставлюся з розумінням. Я, звичайно, це зрозуміти не можу за своїми людськими якостями, але з іншого боку я розумію – це страх, вони там живуть. Наташа Корольова - я розумію чому ... вона просто мовчить, але дім, це страшно. Я не засуджую нікого, але я це зрозуміти не можу", - зізнається Данилко.

Нагадаємо, що російська співачка Алла Пугачова, яка разом з родиною переїхала до Ізраїлю після вторгнення РФ в Україну, вперше висловилася в соцмережі про позицію свого чоловіка Максима Галкіна.

Зазначимо, що Алла Пугачова досі не зробила заяви про війну в Україні. Замість неї агресивну політику путінської Росії засуджує її чоловік Максим Галкін. Російський продюсер і музичний критик Євген Бабічев вважає, що саме шоумен говорить за двох зірок.

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