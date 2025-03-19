"Для мене велика честь": як Валерій Залужний привітав Ліну Костенко з ювілеєм

Валерій Залужний зворушив своїм привітанням.

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Ліна Костенко - ювілей / колаж: Главред, фото: instagram.com, Валерій Залужний, Ліна Костенко

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Валерій Залужний звернувся до Ліни Костенко

Посол привітав її з ювілеєм

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний показав фото з письменницею Ліною Костенко.

На своїй сторінці в соцмережах Залужний привітав Костенко з днем народження і зазначив, що має честь бути знайомим із письменницею.

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"Щира. Смілива. Вільна. Яскрава. Талановита. Завжди сучасна й актуальна. Непохитна і рішуча. Її слово - в саме серце. Пронизує, хвилює, закарбовує в пам'яті. Многая літа, пані Ліно. Для мене велика честь знати Вас", - написав посол.

Валерій Залужний про Ліну Костенко / фото: скрін t.me, Валерій Залужний

Зазначимо, знімок, який показав Валерій Залужний, був зроблений у травні минулого року, коли вони з Костенко отримали звання "Почесний громадянин Києва".

Ліна Костенко продовжує жити в Києві / фото: instagram.com, Ліна Костенко

Нагадаємо, сьогодні, 19 березня, Ліна Костенко святкує свій ювілей - їй виповнилося 95 років. А днями була презентація її роману "Берестечко" в Києві.

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Хто така Ліна Костенко? Ліна Костенко - українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадська діячка. Номінантка на Нобелівську премію з літератури 1967 року, повідомляє Вікіпедія.

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