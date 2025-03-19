"Для мене велика честь": як Валерій Залужний привітав Ліну Костенко з ювілеєм

Коротко:
- Валерій Залужний звернувся до Ліни Костенко
- Посол привітав її з ювілеєм
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний показав фото з письменницею Ліною Костенко.
На своїй сторінці в соцмережах Залужний привітав Костенко з днем народження і зазначив, що має честь бути знайомим із письменницею.
"Щира. Смілива. Вільна. Яскрава. Талановита. Завжди сучасна й актуальна. Непохитна і рішуча. Її слово - в саме серце. Пронизує, хвилює, закарбовує в пам'яті. Многая літа, пані Ліно. Для мене велика честь знати Вас", - написав посол.
Зазначимо, знімок, який показав Валерій Залужний, був зроблений у травні минулого року, коли вони з Костенко отримали звання "Почесний громадянин Києва".
Нагадаємо, сьогодні, 19 березня, Ліна Костенко святкує свій ювілей - їй виповнилося 95 років. А днями була презентація її роману "Берестечко" в Києві.
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Хто така Ліна Костенко?
Ліна Костенко - українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадська діячка. Номінантка на Нобелівську премію з літератури 1967 року, повідомляє Вікіпедія.
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