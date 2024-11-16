Який зараз вигляд має Ліна Костенко: Жадан показав фото 94-річної письменниці

Сергій Жадан заінтригував новим інтерв'ю з легендарною Ліною Костенко.

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Ліна Костенко - легенда української поезії/ колаж: Главред, фото: facebook.com/lina.kostenko.v

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Який вигляд має Ліна Костенко зараз

Про що говорили письменники

Український популярний письменник, співак і військовослужбовець ЗСУ Сергій Жадан анонсував інтерв'ю з легендарною українською письменницею і поетесою Ліною Костенко.

На своїй сторінці у Facebook, Жадан також опублікував фото з Костенко, яка має чудовий вигляд у свої 94 роки.

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"Поговорили з Ліною Василівною про 1920-ті і 1960-ті, про Тичина і Бажана, Кочуру, Лукаша і Вінграновського, про спогади і переклади, про Харків і творчі плани. І, звичайно ж, про війну, що триває. Мудра і світла жінка", - написав Жадан.

У коментарях користувачі та підписники автора зраділи, оскільки Ліна Костенко - рідкісний гість інтерв'ю.

Жадан показав, який вигляд має Ліна Костенко / Фото Сергія Жадана у Facebook

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Зазначимо, раніше Главред писав про те, що Сергій Жадан приєднався до лав ЗСУ. До речі, раніше вже ходили чутки про службу музиканта, але цього разу він особисто підтвердив інформацію. На своїй сторінці в соцмережах Жадан опублікував знімок у військовій формі.

Сергій Жадан інфографіка / Главред

А також Сергій Жадан відреагував на зізнання співачки Христини Соловій про те, що у них був роман і що вона його кинула.

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Хто такий Сергій Жадан? Сергій Жадан - український поет, прозаїк, есеїст, перекладач, а також співак і музикант, учасник українських рок-гуртів "Жадан і Собаки" та "Лінія Маннергейма". Автор романів "Депеш Мод", "Ворошиловград", "Месопотамія", "Інтернат", поетичних збірок "Цитатник", "Ефіопія", "Життя Марії", "Тамплієри", "Антена". Як пише Вікіпедія, літературні твори Сергія Жадана отримали численні національні та міжнародні нагороди, були перекладені на понад двадцять мов.

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