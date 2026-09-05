"Дала зрозуміти відразу": чоловік Денисенко розкрив, коли почався їхній роман

Актриса та її коханий дали відверте інтерв’ю.

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Як познайомилися Наталка Денисенко та Юрій Ярошенко / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

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Хто з відомих артистів познайомив Наталку Денисенко з її чоловіком

Якими були перші враження пари під час знайомства

Відома українська актриса Наталка Денисенко та її чоловік Юрій Ярошенко стали гостями інтерв’ю, де вперше відверто поділилися подробицями свого особистого життя та сімейного устрою. У розмові з блогером Олександром Преподобним пара зізналася, що їхній союз склався завдяки відомому артисту.

Подружжя розповіло, що їхнє знайомство відбулося завдяки спільному другові - популярному акторові Тарасу Цимбалюку, який є другом дитинства Юрія.

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Наталка Денисенко - особисте життя / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

"Наш спільний друг познайомив нас дуже давно. Тарас Цимбалюк познайомив нас. Юра - його друг дитинства, і завдяки йому склалися наші стосунки. Якби не Тарас, зараз я б не була Ярошенко", - з посмішкою поділилася Наталка Денисенко.

Згадуючи першу зустріч, актриса зізналася, що спочатку вважала Юрія надто впевненим у собі, але швидко змінила свою думку.

"Я подумала про себе: який самозакоханий красень! Але Юра дуже стриманий. Я зрозуміла, що хоч він і дуже гарний чоловік, він сам цього до кінця не усвідомлює, і це мені дуже сподобалося", - розповіла зірка.

Юрій Ярошенко - чоловік Наталки Денисенко / скріншот із відео

Наталка також пожартувала, що на початку спілкування показувала свої не найкращі сторони, оскільки думала, що вони ніколи не будуть разом. Втім, сам Юрій одразу помітив її симпатію.

"Коли ти уявляєш собі ідеал жінки - якого вона має бути зросту, ваги, як має сміятися - я відразу подумав, що це вона. Насправді Наталка дала зрозуміти відразу, що я їй подобаюся. Ми сиділи поруч, постійно спілкувалися й сміялися", - заявив Ярошенко.

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Про персону: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська актриса кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

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