Колись впливового режисера "замовили", як клоуна на дитячий ранок.

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Гаспар Ное в москві - режисер Гаспар Ное приїхав у країну-окупанта / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Французький і аргентинський режисер і сценарист Гаспар Ное днями став головним героєм жовтої преси країни-окупанта. У рф демонстративно радіють від ізоляції від зовнішнього цивілізованого світу, але на ділі не можуть стримати щенячого захвату, якщо хтось ззовні раптом відвідує країну на болотах.

Так низка росЗМІ повідомили, що Ное приїхав до столиці країни-агресора, і провів кілька запальних вечорів у московських клубах. Режисер прибув на запрошення глянцевого російського видання на "камерну зустріч, присвячену темі сім'ї та мистецтва".

Після цього Гаспар Ное був помічений на вулицях Москви, де охоче фотографувався з фанатами. Примітно, що роботи режисера в країні-окупанті до показу заборонені через надмірну відвертість.

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З критикою візиту Гаспара Ное в країну, яка розв'язала криваву війну і порушує загальноприйняті закони людства, виступила українська благодійна платформа United 24. В офіційному блозі було опубліковано кадри з режисером у країні-терористі, які так смакують окупанти.

"Всесвітньо відомий режисер Гаспар Ное приїхав до москви на запрошення російського журналу "Москвичка" на приватний захід. За словами співорганізатора заходу, на 5 серпня було заплановано "культурний вечір". Режисер також був помічений у московських клубах. Навіщо Гаспар Ное приїхав у країну, де його творчість заборонена?" - пишуть United 24.

У коментарях до цього посту українці не можуть стримати обурення: "Гроші не пахнуть смертю, чи не так, Гаспаре?", "Запрошують нове "мʼясо" для обмінів", "Я сподіваюся, росіяни скоро відвідають його у Франції і покажуть, що таке "російська культура", "Любив його фільми, але це просто фініш", "Сподіваюся, що його арештують за шпіонаж", "Відмінний спосіб, щоб показати свою любов до сучасного фашизму" тощо.

До слова, сам Ное свою поїздку не афішував та ніяк не коментує в соціальних мережах.

Дивіться відео з Гаспаром Ное в москві:

Хто такий Гаспар Ное? Гаспар Ное - французький та аргентинський кінорежисер і сценарист. Світову популярність здобув 2002 року після виходу фільму "Незворотність" з Монікою Беллуччі та Венсаном Касселем у головних ролях, повідомляє Вікіпедія. Створює фільми в категорії "Артхаус".

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