Демі Мур показала, як насправді виглядає Брюс Вілліс на тлі новини про прогресуючу хворобу

Міцний горішок готується щасливо провести новорічні свята в колі сім'ї, невід'ємною частиною якої є і перша дружина.

Демі Мур та Брюс Вілліс разом готуються до новорічних свят / instagram.com/demimoore

Брюс Вілліс почав свою кінокар'єру в 1978 році, і навіть в наші дні у нього залишається величезна армія шанувальників, яким небайдужа доля актора.

Тож новина про те, що його невиліковна хвороба прогресує, чимало засмутила фанатів. Так, за словами інсайдерів, Міцний горішок частіше знаходиться думками за межами реального світу, і не завжди здатний реагувати на зовнішні подразники відповідним чином.

Проте, Вілліс отримує любов і турботу в колі своєї великої родини: актор буквально оточив себе жінками, які готові заради нього на все.

Серед них і його перша дружина, акторка Демі Мур. Вона - часта та бажана гостя в домі Міцного горішка та його другої дружини, моделі Емми Хемінг.

На своїй сторінці в Instagram Демі Мур показала, як насолоджується духом прийдешнього Різдва в сімейному колі. На одному з фото щасливий Вілліс позує зі своїми двома дружинами та п'ятьма дочками від двох шлюбів на тлі прикрашеної ялинки. "Ми сім'я! Заряджаємося святковим настроєм!", - підписала знімки акторка.

Брюс Вілліс в оточенні улюблених жінок / instagram.com/demimoore

Інший знімок Мур зробила під час святкової вечері. На ньому Вілліса можна розглянути зблизька: він хоч і помітно схуд, проте виглядає дуже бадьорим. Можливо, впевненості йому додає дружина Емма, яка тримає його за руку.

Брюс Вілліс за святковим столом з дружиною Еммою Хемінг / instagram.com/demimoore

Також Міцний горішок схоже подружився з Пілаф - песиком Мур, якого вона бере з собою скрізь. На одному з кадрів Брюс притискає пухнастика до себе, поки Таллула (середня дочка) та Демі обіймають його.

Брюс Вілліс, Демі Мур, їхня дочка Таллула та Пілаф / instagram.com/demimoore

Нагадаємо, у березні 2022 року стало відомо, що легендарний голлівудський актор Брюс Вілліс офіційно завершив акторську кар'єру. Як повідомила його сім'я, таке рішення далося артистові насилу, проте невиліковна хвороба (афазія) не дозволяє йому як слід виконувати свою роботу.

Емма Хемінг, нинішня дружина Вілліса, бореться з його хворобою разом з ним. Час від часу вона ділиться спогадами про колишнього Брюса. Наприклад, раніше вона показала еротичну фотосесію з актором.

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