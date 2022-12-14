УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Демі Мур показала, як насправді виглядає Брюс Вілліс на тлі новини про прогресуючу хворобу

14 грудня 2022, 16:11
Міцний горішок готується щасливо провести новорічні свята в колі сім'ї, невід'ємною частиною якої є і перша дружина.
Демі Мур і Брюс Вілліс
Демі Мур та Брюс Вілліс разом готуються до новорічних свят / instagram.com/demimoore

Брюс Вілліс почав свою кінокар'єру в 1978 році, і навіть в наші дні у нього залишається величезна армія шанувальників, яким небайдужа доля актора.

Тож новина про те, що його невиліковна хвороба прогресує, чимало засмутила фанатів. Так, за словами інсайдерів, Міцний горішок частіше знаходиться думками за межами реального світу, і не завжди здатний реагувати на зовнішні подразники відповідним чином.

Проте, Вілліс отримує любов і турботу в колі своєї великої родини: актор буквально оточив себе жінками, які готові заради нього на все.

Серед них і його перша дружина, акторка Демі Мур. Вона - часта та бажана гостя в домі Міцного горішка та його другої дружини, моделі Емми Хемінг.

На своїй сторінці в Instagram Демі Мур показала, як насолоджується духом прийдешнього Різдва в сімейному колі. На одному з фото щасливий Вілліс позує зі своїми двома дружинами та п'ятьма дочками від двох шлюбів на тлі прикрашеної ялинки. "Ми сім'я! Заряджаємося святковим настроєм!", - підписала знімки акторка.

Брюс Вілліс з родиною
Брюс Вілліс в оточенні улюблених жінок / instagram.com/demimoore

Інший знімок Мур зробила під час святкової вечері. На ньому Вілліса можна розглянути зблизька: він хоч і помітно схуд, проте виглядає дуже бадьорим. Можливо, впевненості йому додає дружина Емма, яка тримає його за руку.

Брюс Вілліс, Емма Хемінг
Брюс Вілліс за святковим столом з дружиною Еммою Хемінг / instagram.com/demimoore

Також Міцний горішок схоже подружився з Пілаф - песиком Мур, якого вона бере з собою скрізь. На одному з кадрів Брюс притискає пухнастика до себе, поки Таллула (середня дочка) та Демі обіймають його.

Брюс Вілліс, Демі Мур, Таллула Вілліс
Брюс Вілліс, Демі Мур, їхня дочка Таллула та Пілаф / instagram.com/demimoore

Нагадаємо, у березні 2022 року стало відомо, що легендарний голлівудський актор Брюс Вілліс офіційно завершив акторську кар'єру. Як повідомила його сім'я, таке рішення далося артистові насилу, проте невиліковна хвороба (афазія) не дозволяє йому як слід виконувати свою роботу.

Емма Хемінг, нинішня дружина Вілліса, бореться з його хворобою разом з ним. Час від часу вона ділиться спогадами про колишнього Брюса. Наприклад, раніше вона показала еротичну фотосесію з актором.

Інші новини:

шоу-бізнес Брюс Вілліс Демі Мур Румер Вілліс Таллула Вілліс новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:13

Без трусів: невістка-стриптизерка Корольової вразила зухвалою витівкою

16:11

Демі Мур показала, як насправді виглядає Брюс Вілліс на тлі новини про прогресуючу хворобу

16:07

"По три-п'ять днів ми можемо бути без світла": Арестович спрогнозував ситуацію з блекаутомВідео

15:59

Як зарядити телефон без світла: 10 найпростіших способів "на різний смак"

15:55

"ЗСУ буде складно": РФ готується до серйозної атаки вже в січні - АрестовичВідео

Реклама
15:37

"Кажуть, в Гаазі трибунал хочуть": Соловйов закликає окупувати НідерландиВідео

15:30

Найніжніші котлети, від яких всі будуть в захваті: смачний та швидкий рецептВідео

14:55

Королі з народу: принц Вільям і Кейт Міддлтон представили сімейну різдвяну листівку

14:53

"Це серйозний апарат": Світан назвав "винуватця бавовни" на аеродромах в РФВідео

14:52

Франція передасть ЗСУ потужну систему ППО моделі MambaВідео

14:50

Відправитися на заслужений відпочинок: як правильно йти на пенсіюВідео

14:37

Зеленський провів засідання Ставки: всі подробиціВідео

14:24

У Лукашенка за тривогою підняли військових і перекидають 20 танків до кордону з Литвою і ПольщеюВідео

14:15

Війна забрала найближчих: Злата Огневич випустила потужну пісню на підтримку українокВідео

14:00

У поїзді: Успенська розповіла, як відзначить отримання російського паспорта

13:34

"Путін вбиває": російський бізнесмен закликає не мовчати

13:31

"В РФ немає проблем з постачанням дронів з Ірану": у ЗСУ попередили про зміну Росією тактики атакВідео

13:28

Гороскоп на завтра 15 грудня: Ракам - занепокоєння, Стрільцям - зміни і роздратування

13:12

"Ворогові не побажаю пройти мій шлях": дружина Тищенка різко схудла на 10 кілограмів

13:09

"Фіналізація війни - весна-літо наступного року": Подоляк зробив гучну заявуВідео

Реклама
13:08

Зброя Україні - найкращий засіб для перемовин: у США різко поставили Росію на місцеВідео

12:35

Постраждалого в полоні легендарного захисника Маріуполя Діанова вдало прооперували в СШАВідео

12:30

Дружина наркодилера, якому збирала грошей на заставу, кинула його після оголошення вироку

12:11

Знаменита українська стрибунка загіпнотизувала фанатів шикарними формами в крихітній сукні

12:03

Розвідка перед ударами: у ЗСУ пояснили тактику атак дронів-камікадзе РФВідео

12:01

Іран побоюється санкцій Заходу і має намір обмежити дальність ракет, які передасть РФ - ISWВідео

11:59

Сальма Хайєк засвітила в декольте свої "гори" на прем'єрі мультфільмуВідео

11:50

Гороскоп на сьогодні 14 грудня 2022: Тельцям - плани, що звалилися, а Левам - лідерство

11:42

У Міноборони розповіли, чи буде додаткова мобілізація в УкраїніВідео

11:18

"Ми пробили їхню систему захисту": експерт розповів, що робитиме РФ після атак на російські аеродромиВідео

10:54

Військовий експерт пояснив, чи могли ЗСУ вдарити по російських авіабазах радянськими безпілотникамиВідео

10:51

"Допомога вже в дорозі": у США анонсували нові поставки Україні після удару дронів-камікадзе РФВідео

10:44

ППО збила всі дрони-камікадзе, які Росія запустила по Україні - ЗеленськийВідео

10:31

"Білочка зробила пропозицію": Волочкова повідомила, що скоро виходить заміж

10:24

У РФ спалахнули бурхливі дебати – військові сваряться, як правильно воювати – розвідка БританіїВідео

10:19

Мелітополь може стати наступним фронтом наступу ЗСУ - New York TimesВідео

10:17

Брітні Спірс показала, як щасливо пустує в обнімку з чоловікомВідео

09:49

Легендарний комплекс ППО Patriot прикриє небо: деталі передачі ЗРК УкраїніВідео

09:44

Втрату Криму подадуть в РФ як "перемогу над НАТО і Україною" і збереження кордонів - Світан

09:36

Прогноз на два роки: експерти розповіли, чи буде долар за 50 гривеньВідео

Реклама
09:24

Раптова перевірка військ у Білорусі: Пентагон оцінив загрозу вторгнення в УкраїнуВідео

08:54

РФ атакує з Азова: у ЗСУ розповіли про удар російських дронів-камікадзеВідео

08:47

Боєць ЗСУ, який залишився без ніг, зворушливо зробив пропозицію своїй дівчиніВідео

08:41

Шкоди наробили уламки: в ОП розповіли про наслідки ранкової атаки дронами на КиївВідео

08:40

Смачно, легко і просто: як правильно зберігати сосиски в морозилціВідео

08:35

ЗСУ працюють ефективно, результат - на полі бою: у США рознесли пропаганду РФ про "витік зброї"Відео

08:23

"Щур, загнаний в кут": з Путіним розмови не буде, його отруять - АрестовичВідео

08:15

Католицьке Різдво 2022: коли святкують і чи чекати на вихіднийВідео

08:13

На Україну з півдня летить нова хвиля дронів – журналістВідео

08:13

Від'ємне сальдо одного колаборантаПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тиждень
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти