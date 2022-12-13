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Стан невиліковно хворого Брюса Вілліса постійно погіршується - ЗМІ

13 грудня 2022, 14:24
Стан здоров'я легендарного американського актора Брюса Вілліса, який страждає від афазії, погіршився.
Вілліс
Брюс Вілліс / скріншот з відео та Instagram

Здоров'я легендарного голлівудського актора і продюсера Брюса Вілліса постійного погіршується. Про це розповів інсайдер з кола його сім'ї виданню RadarOnline.

Зокрема, через афазію Вілліса у нього проблеми з промовою. Актор все рідше впізнає членів своєї сім'ї і нечасто розуміє, що йому говорять.

"Брюс мало що може сказати, і це не схоже на те, що він багато чого розуміє з того, що говорять інші. Так що Емма (дружина актора − Главред) дійсно була для нього голосом і комунікатором. Бувають дні, коли вони на мить бачать колишнього Брюса, але вони короткі і рідкісні. Здається, він все більше вислизає від них, і це розбиває їм серце. Дівчата не можуть уявити Різдва без Брюса", — йдеться в повідомленні.

За словами інсайдера, родичі актора дуже стурбовані станом його здоров'я, тому намагаються будь-яку вільну хвилину проводити в його компанії.

"Дівчата не можуть уявити собі Різдва без Брюса. Старші дівчата (дочки актора від шлюбу з Демі Мур – Главред) сумують за старим Брюсом - тим, хто раніше дражнив їх з приводу їхніх хлопців і давав їм непрохані поради", — розповіло джерело.

До слова, перша дружина Вілліса, голлівудська зірка Демі Мур теж намагається проводити більше часу з актором і регулярно телефонує з ним.

Нагадаємо, у березні 2022 року стало відомо, що легендарний голлівудський актор Брюс Вілліс офіційно завершив акторську кар'єру.

Як повідомила його старша дочка Румер Вілліс, таке рішення далося її батькові насилу, проте невиліковна хвороба (афазія) ніяк не дозволить йому як слід виконувати свою роботу.

"Всім чудовим шанувальникам Брюса ми всією сім'єю хотіли повідомити, що у нашого улюбленого Брюса виникли деякі проблеми зі здоров'ям, і нещодавно йому поставили діагноз "афазія", яка впливає на його когнітивні здібності. В результаті цього після довгих роздумів Брюс відмовляється від кар'єри, яка так багато для нього значила. Це дійсно складний час для нашої родини, і ми дуже вдячні вам за вашу незмінну любов, співчуття і підтримку. Ми переживаємо це як міцна сім'я, і хотіли залучити його шанувальників, бо знаємо, як багато він означає для вас, як і ви для нього. Як завжди каже Брюс: "Живіть на повну!". І ми всі плануємо слідувати його порадам", - написала вона.

Пізніше старий друг Брюса, інша зірка Голлівуду, 75-річний Сильвестр Сталлоне, підтвердив тяжкість ситуації.

"Брюс переживає дуже, дуже важкі часи. Він став свого роду некомунікабельним. Це вбиває мене. Це так сумно", - підсумував він.

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