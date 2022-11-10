"Роблять так, як їм кажуть": українська акторка розповіла, чому Паперна та Безрук залишаються в РФ

Валерія Ходос розкритикувала Галю Безрук і Тоню Паперну за мовчазну підтримку війни в Україні / instagram.com/v.khodos, instagram.com/galina_bezruk, instagram.com/tony__pepper

Відома українська акторка (Вітряна жінка, Не зарікайся, Катерина) Валерія Ходос у відвертому інтерв'ю для Rostyslove Production розкрила справжню причину, чому українські акторки Галина Безрук і Антоніна Паперна не покинули РФ з початком повномасштабної війни в Україні.

Паперну виправдовує її мама, Народна артистка Ольга Сумська, мовляв Тоня мовчить і ховається виключно зі страху за дітей, тому залишається в Москві і продовжує світське життя зі своїм чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем.

Галина Безрук, яка також одружена з росіянином, прямим текстом заявила, що покинути країну-терориста для неї - не про вибір між РФ і Україною, а про вибір між сім'єю та країною. І вона обирає перше.

Деякі виправдовують акторок, мовляв страх і бажання зберегти сім'ю - досить вагомі причини, щоб продовжувати мовчазно підтримувати війну в Україні. Валерія Ходос вважає, що на милосердя її колеги-зрадниці не мають права: у них була можливість чинити опір, але вони покірно склали руки під тиском власних чоловіків, зі страху втратити їх, замість того щоб боротися. А це вже - усвідомлений вибір.

"Я не хочу їх виправдовувати, тому що у них був шанс виїхати. І він навіть зараз є – вони можуть виїхати до іншої країни і не підтримувати війну проти своєї країни. Я можу так припустити, що це жінки, які не мають впливу, своєї позиції в сім'ї. Можливо, вони бояться втратити чоловіка, сказавши: "Ні! Я не хочу жити в цій країні, яка напала". Можливо, вони бояться, не відчувають силу правоти, тому що бути жінкою з дитиною… Мабуть, це ті жінки, які роблять так, як це кажуть чоловіки", - заявляє Ходос.

На її думку, і Безрук і Паперну варто позбавити українського громадянства - вони не дорожать ним, вони вважали за краще прогнутися під іншу країну: "Заборонити в'їзд до України та відібрати громадянство. Свій вибір вони зробили. У нас своя позиція, вони показали свою позицію. Це їхній вибір".

Раніше легендарний український режисер кліпів і продюсер Алан Бадоєв жорстко відреагував на кліп російських артистів-путіністів, який ті випустили до горезвісного "Дня народної єдності" в країні-агресорі, Росії.

Катя Осадча в свою чергу поділилася роздумами про те, як війна змінює українців - як точно помітила ведуча, "ми перша нація, яка переживає жах війни в прямому ефірі".

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