"Я не маю права виправдовуватися": Ольга Сумська чому не буде зрікатися дочки, яка мовчить про війну

Ольга Сумська розповіла, чому не виправдовується за доньку в РФ / instagram.com/olgasumska

Народна артистка України, акторка Ольга Сумська час від часу стає жертвою хейтерів за те, що її старша донька, Антоніна Паперна, перебуває в РФ, і мовчить про війну в Україні.

Сумська втомилася виправдовуватися за Тоню, і в інтерв'ю Славі Дьоміну поставила крапку в цьому питанні: відрікатися від сім'ї в плани артистки не входить, Паперна з маленькими дітьми живе в умовах терору, тому Сумська розуміє її.

"Ми спілкуємося, я розповідаю їй кожен день, вона дивиться телеграм-канали. І ті українці, повір мені, які знаходяться там, вони в курсі тих страшних подій, які відбуваються тут. І вони всі в розпачі. Ті люди, які не можуть висловитися, вони знаходяться там в режимі страшного терору. Я не буду виправдовуватися, тому що я не маю права виправдовуватися перед українцями за свою дочку, перед згорьованими матерями, які втратили своїх дітей, і своїх чоловіків, і своїх близьких, і свої будинки, свої міста. Я не маю на це права! І я не буду це робити", - заявляє Сумська.

Акторкаа порівняла сучасну РФ з Північною Кореєю, і зазначає, що війна назавжди закрила завісу між Росією і Україною. І це лякає її, тому що в країні-агресорі її дочка і онуки, які просто бояться за своє життя.

"Найстрашніше - я навіть не знаю, що далі. В мене там онуки... Мені дуже-дуже боляче за все. Мені дуже боляче, коли мені прилітають, коли почався хейт до моєї доньки, якісь поради накшталт того, що я маю зректися своїх дітей... Я ніколи, як мати, не зроблю цього. І взагалі такої думки немає. І взагалі як можна таке порадити матері. Але ті страшні епітети, ті страшні слова, які прилітали на мою адресу, повір мені, це просто жах. Жах, як може українець, жінка жінці таке побажати. Українці, одумайтесь! Не можна так просто... Та ненависть, яка існує тут, сьогодні... Хіба нам не вичстачає тієї крові?" - з відчаєм запитала Ольга.

Раніше радянська і латвійська співачка Лайма Вайкуле голосно і з гордістю заявила про свою антивоєнну позицію - вона вийшла на сцену, високо піднявши прапор України.

Свою позицію також висловила російська і радянська акторка, зірка Службового роману, Світлана Немоляєва - вона засудила колегу, Лію Ахіджакову, за антивоєнні переконання.

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