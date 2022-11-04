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"Ми перша нація, яка переживає жах війни в прямому ефірі": Осадча потужно написала про українців

4 листопада 2022, 23:44

Популярна українська телеведуча Катерина Осадча поділилася своїми роздумами з приводу використання соцмереж під час війни.

Осадча, смартфон
Осадча потужно написала про українців/ https://ua.depositphotos.com і УНІАН

Відома українська телеведуча Катерина Осадча точно помітила, що українці – перший народ за всю історію світу, який в прямому ефірі переживає всі жахи війни. Про це вона розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Мої пости в стрічці стали не настільки частими, я часто усвідомлюю всю недоречність, коли так багато жаху навколо. Я щодня гортаю стрічку Instagram і щодня замислююся про соцмережі під час війни, ми перші хто йде цим шляхом, ми перша нація в світі, хто має розвинені мережі з багатомільйонною аудиторією і відчуває жах війни в прямому ефірі", – говорить Осадча.

Вона помітила те, як сильно і не в кращу сторону змінилося життя кожного українця.

"За 8 місяців війни все загострилося, наші відчуття, що комусь не та кава у Варшаві, а у кого немає вже 8 місяців води в Миколаєві, що хтось допомагає нон-стоп, а хтось не може підняти себе з відчаю, що хтось подорожує, а хтось заряджає павербанк і збирає дітей на ніч в притулок. Що хтось скаржиться на ліжко в орендованій квартирі на Заході, а хто спить з дітьми в лісосмузі під Нікополем, адже туди не добиває артилерія", – написала Осадча.

Нагадаємо, раніше Катерина Осадча розповіла про те, як відрізнити росіянина від фіна.

Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, росіянина можна відрізнити по очах.

"Як відрізнити росіянина від фіна? У росіянина очі срущей собаки (вибачте песики за порівняння з цими тарганами), перелякані, але з надією, що в Європі все розрулиться", - написала Осадча.

Телеведуча також додала, що не розуміє, навіщо фіни їх пускають.

"Якщо я не вчеплюся комусь в горло, буде диво", - казала вона.

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