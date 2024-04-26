Справи кепські: Букінгемський палац оновив план похорону короля Чарльза

Друзі Короля кажуть, що палац не розкриває справжній стан справ.

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Король Чарльз продовжує свою боротьбу з раком/ колаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily/

Здоров'я короля Великої Британії Чарльза турбує друзів і палац, оскільки він продовжує боротися з невідомим типом раку.

"Говорячи останніми тижнями з друзями короля про його здоров'я, найчастішою відповіддю було... "Це недобре", - повідомив Том Сайкс із Daily Beast, якого цитує Page Six.

Друг монарха заявив, що Чарльз "сповнений рішучості перемогти його, і вони кидають на це всі сили", додавши: "Усі зберігають оптимізм, але він дійсно дуже хворий. Більше, ніж вони показують".

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Королівський документаліст Тіна Браун також натякнула на проблеми зі здоров'ям монарха, написавши нещодавно, що рак Чарльза поставив принца Вільяма і Кейт Міддлтон "у лякаючу близькість до сходження на трон, якраз тоді, коли вони сподівалися протягом кількох років виховувати своїх дітей без суспільної уваги".

Хто такий король Чарльз ІІІ Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

"Мені сказали, що перспектива цього викликає у них сильну тривогу", - додає вона.

Сайкс також повідомив, що плани похорону короля під кодовою назвою "Операція "Міст Менай"" наразі переглядаються.

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Зазначимо, королева Камілла повідомила, що її чоловік король Чарльз "почувається дуже добре" під час лікування раку. Король спочатку планував поїхати в Північну Ірландію зі своєю дружиною, але не зміг приїхати.

А такожпринц Джордж зовсім не мріє стати королем, спадкоємець монарха поки що має інші плани на життя. Його батько принц Вільям заявив, що Джордж мріє стати поліцейським і цікавиться всім, що з цим пов'язано.

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