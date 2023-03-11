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"Відчуваю огиду і презирство": Тополя відреагував на скандал зі стендапером Щегелем

11 березня 2023, 17:14
Соліст популярного українського попрок-гурту "Антитіла" Тарас Тополя прокоментував скандал навколо коміка-стендапера Андрія Щегеля.
Тополі, Щегель
Тарас Тополя та Андрій Щегель / Колаж фото УНІАН та facebook.com/a.shchegel

Тарас Тополя, музикант, який раніше півроку прослужив парамедиком в ЗСУ, прокоментував скандал навколо стендапера Андрія Щегеля (той публічно зізнався, що скористався артистичним статусом, щоб покинути Україну в умовах мобілізації). Свою думку артист висловив в інтерв'ю Олексію Суханову.

"Я не з тих людей, хто публічно ставитиме клеймо. Є купа публічних людей, до яких я особисто відчуваю огиду і презирство. Наприклад, було інтерв'ю, чи то він якийсь гуморист, чи то стендапер", - почав Тополя.

Лідер "Антитіл" не зміг згадати ім'я скандального коміка, проте ведучий відразу зрозумів, що мова йде про стендапера Щегеля, який завдяки статусу артиста поїхав до Туреччини і заявив, що "це вибір хлопців - гинути", маючи на увазі бійців ЗСУ

відео дня

"Це ж ретранслятор величезної кількості таких, скажімо так, "дивних людей", які рахують зарплати ЗСУ. Вони є в суспільстві. Засуджувати їх я не можу, але маю право відчувати до них огиду", – підсумував Тополя.

Нагадаємо, раніше Щегель заявив, що спеціально виїхав з України по артистичній лінії-через україно-російську війну та мобілізацію до лав ЗСУ. Таку заяву він зробив в інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну.

Щегель говорив, що отримав три повістки з ТЦК — дві з Рахова (Закарпатська область) і одна з міста Надвірна (Івано-Франківська область). І він свідомо вирішив їх ігнорувати, а потім покинути країну ‒ нібито з гастролями.

"Я не боюся воєнкомів, позиціоную себе як вільну людину, зрозумів, що більше не можу і знайшов для себе спосіб [втекти - нецензурно] і пожити в комфортній психологічній обстановці. Ось, чесно вам заявляю", - сказав стендапер.

Через кілька днів Щегель опублікував відеозвинувачення перед українцями, а також заявив, що його слова "вирвані з контексту".

"Я ні в якому разі не вважаю, що вибір людини саме "гинути на війні" і маю на увазі, що українці свідомо вибирають Україну і бажання за неї боротися, що в результаті, на жаль, часом призводить до загибелі кращих її дітей. Пропоную вам повністю подивитися інтерв'ю зі Скрипіним і самим зробити висновок, що мої слова не містили ні краплі зневаги", - виправдовується артист.

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