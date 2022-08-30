Тарас Тополя зізнався, чому покинув передову і чи повернеться туди / УНІАН, Instagram

Лідер попрок-гурту" Антитіла " Тарас Тополя, який служить у ЗСУ парамедиком, пояснив, почому залишив передову і чим хоче займатися далі. Про це він заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами музиканта, він повернувся з передової, щоб взяти участь у ряді заходів, у тому числі — концерті до Дня Незалежності в Києві і виступити разом зі світовою зіркою Едом Шираном. З яким "Антитіла" випустили спільний хіт - на його стадіонному шоу в Польщі.

""Антитіла" продовжують бути бійцями 130-го батальйону терроборони ЗСУ, як це було протягом шести місяців війни. Сталося все досить органічно. Ми почали готуватися до виступу з Едом Шираном, нас запросили взяти участь у заходах до Дня Незалежності. Це було очевидно, що в таких речах слід брати участь і відмовлятися від цього не можна. Тоді вже виникло питання, як зробити це правильно. Рішення, прийняте головнокомандувачем, ми з ним погоджуємося", - сказав Тополя.

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За словами музиканта, шість місяців він з колегами служив у ЗСУ, був на передовій, а тепер зосередить свої зусилля на боротьбі на культурному фронті. Він підкреслив, що музиканти залишаються бійцями 130-го батальйону. І готові повернутися на фронт, як тільки отримають наказ.

"Ми просто відряджені, і не будемо виходити в зону бойових дій. Але якщо буде рішення головнокомандувача і окреме розпорядження повернутися нам на передову, то звичайно, що виконаємо", — запевнив музикант.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя, який практично відразу після повноцінного російського вторгнення в Україну вступив в ТРО, розповів про те, як ледь не загинув у бою, коли потрапив під ракетний удар.

"Ми перебазувалися з однієї позиції на іншу, але витратили додатковий час на збір речей. В результаті ми опинилися на точці прибуття на 30 хвилин пізніше. І протягом цих хвилин на нове місце нашого базування була випущена ракета. На щастя, в ціль вона не потрапила. Вибух взяв на себе білборд на трасі. Все це сталося в 20 хвилинах від нашої нової локації, яку б просто рознесло на шматочки при попаданні", – розповів співак.

Пізніше Тополя досить жорстко висловився про артистів, які вперто не помічали російської агресії в нашій країні з 2014 року і почали називати речі своїми іменами, лише коли від російського вторгнення постраждали вони самі або їх сім'ї.

"Зараз спостерігаємо велику кількість лицемірства, пристосуванства артистів, які раніше паслися в Російській Федерації. У кращому випадку вони обманювали себе, що це нормально. А в гіршому - прекрасно розуміли, що Росія вже напала в 2014-му, вже окупувала Крим. Вони закривали на це очі, бо мали свої мотиви-фінансові, ідеологічні", - зазначив співак.

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