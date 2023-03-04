"Це вибір хлопців - помирати": український комік в інтерв'ю нахабно пояснив, чому втік з України

Український стендап-комік Андрій Щегель потрапив у скандал, коли в досить нахабній манері заявив про те, що спеціально виїхав з України по артистичній лінії ‒ через україно-російську війну і мобілізацію до лав ЗСУ. Таку заяву він зробив в інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну.
Щегель говорив, що отримав три повістки з ТЦК — дві з Рахова (Закарпатська область) і одна з міста Надвірна (Івано-Франківська область). І він свідомо вирішив їх ігнорувати, а потім покинути країну ‒ нібито з гастролями.
"Я не боюся воєнкомів, позиціонують себе як вільну людину, зрозумів, що більше не можу і знайшов для себе спосіб [втекти - нецензурно] і пожити в комфортній психологічній обстановці. Ось, чесно вам заявляю", - сказав стендапер.
Зараз він живе в Туреччині. А через три місяці збирається поїхати в Албанію, потім виступить з концертом на Балі. І буде шукати країни, в яких можна довго жити, не оформляючи посвідку на проживання.
У відповідь на запитання Скрипіна про те, чи вважає він правильним тікати з країни під час війни, Щегель знову почав бравувати.
"Звичайно [правильно ‒ Главред], це життя [...] Що таке країна? Фікція, створена культурним пресом [...] Слухайте, я виходжу з того, що це вибір хлопців [бійців ЗСУ - Главред ]- вмирати", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше Ліліана Кудлай, дружина танцюриста Влада Ями, на своїй сторінці в Instagram розповіла, чому він не повертається на батьківщину (і живе в США) в такий складний для неї період. Жінка зазначає - вони з чоловіком займаються волонтерством і допомагають співвітчизникам на "своєму фронті".
Ліліана каже, що вдячна чоловікові за те, що їхня сім'я зараз знаходиться в безпеці.
А питання, чому він не відправив сім'ю в безпечне місце, а сам потім не пішов воювати, Ліліана і назвала нетактовним.
"По-перше, я вважаю, що ставити такі питання, як мінімум, некоректно. Це особиста справа кожного. У кожного різні історії та причини. Кожен переживає війну по-своєму. Я поважаю вибір кожного", - висловилася вона.
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