Померла зірка фільму з "Легким паром", яка озвучувала Барбару Брильську.

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Померла путіністка Тализіна / Колаж Главред, фото 7 Днів

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Що Тализіна говорила про Україну

Від чого померла Валентини Тализіна

У Театрі Моссовєта терористичної Росії повідомили про смерть народної артистки-путіністки Валентини Тализіної.

Як пишуть російські пропагандисти, зірці радянського кіно було 90 років.

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"З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні, 21 червня 2025 року, не стало народної артистки Росії Валентини Іларіонівни Тализіної. Видатна акторка, зірка театру і кіно, улюблена мільйонами глядачів усе життя присвятила служінню мистецтву. За довге творче життя Валентина Іларіонівна зіграла понад 40 центральних і головних ролей у Театрі Мосради, близько 100 ролей у кіно і телефільмах, які стали популярними у кількох поколінь глядачів", - повідомляється в Telegram-каналі Театру Мосради.

Померла путіністка Тализіна / Фото Вікіпедія

Цієї весни у путіністки діагностували рак підшлункової залози. Артистка не любила говорити про здоров'я, тож у бесіді з журналістами завжди зазначала, що в неї все добре.

Раніше Тализіна вже потрапляла до лікарні "швидкої допомоги" в реанімацію в Москві. Вона опинилася в лікарні з мікроінсультом.

Валентина Тализіна про війну в Україні

З початком нападу терористичної Росії на Україну, Тализіна зайняла активну позицію, в якій стала на бік своєї агресивної батьківщини - Росії.

Ще у 2015 роціМіністерство культури України збільшило список діячів культури, які створюють загрозу національній безпеці України. У ньому опинилася і Валентина Талізіна.

А комедія "Іронія долі, або З легким паром" неприпустима до показу на українських телеканалах саме через Тализіну, яка свого часу підписала лист на підтримку позиції Путіна щодо Криму.

Нагадаємо, раніше в програмі на одному з пропагандистських каналів літня актриса взяла на себе сміливість дати Пугачовій пораду. Але щось пішло не так, і рекомендація перетворилася на погрозу страти.

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