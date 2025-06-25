Померла зірка "Санта-Барбари" та "Доктора Хауса

Широкому загалу Джо Марінеллі став відомим за серіалом "Санта-Барбара", в якому він зіграв мафіозі Банні Тальятті.

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Помер Джо Марінеллі / колаж: Главред, фото: soapoperanews, кадри з фільмів

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Від чого помер Джо Марінеллі

У яких проєктах брав участь

У США на 69-му році життя помер артист Джо Марінеллі. Про це повідомило видання The Hollywood Reporter. За всю кар'єру він узяв участь у понад 50 кінопроєктах.

Дружина артиста, Джин Марінеллі, розповіла, що причиною смерті Джо став рак шлунка. А кілька років тому у Марінеллі був діагностований ще й рак горла.

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Джо і Джин Марінеллі прожили в шлюбі близько 34 років, вони виростили двох синів.

Широкому загалу Джо Марінеллі став відомий за легендарним серіалом "Санта-Барбара", в якому він зіграв мафіозі Банні Тальятті. У цьому образі він з'явився в більш ніж 170 серіях проекту. В інтерв'ю 2013 року актор зізнавався, що вклав більшу частину себе в цього персонажа. За роль Банні артист був удостоєний премії видання Soap Opera Digest у номінації "Видатний комічний актор".

Джо також знімався в мега-популярних серіалах "Швидка допомога", "Доктор Хаус", "Відчайдушні домогосподарки". Однією з останніх його робіт стала роль у "Ранковому шоу".

Колеги Джо зазначають, що "крім того, що він був видатним артистом, він був ще унікально чудовою людиною з таким великим серцем, як океан".

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Хто такий Джо Марінеллі Джо Марінеллі народився в штаті Коннектикут (США) в італійській родині. Вони перебралися до Південної Каліфорнії, коли хлопчикові було 4 роки. Вищу освіту Джо здобув у Лондоні в Університеті Лойола Мерімаунт і Королівській академії драматичного мистецтва. Після навчання повернувся до США і почав грати в місцевих постановках у Лос-Анджелесі. У середині 80-х Марінеллі став з'являтися в кіно. Незабаром він познайомився з продюсером "Санти-Барбари", який дав йому роль мафіозі Тальятті в цьому довготривалому проєкті.

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