"Клон" і "Тропіканка": помер зірка популярних серіалів

Чоловікові на момент смерті був лише 91 рік.

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Помер Франсіску Куоку / Колаж Главред, фото Instagram/Reproducción

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У якому віці помер Франсіско Куоко

Хто повідомив про смерть актора

Популярний бразильський актор Франсіско Куоко помер 19 червня у віці 91 року в Сан-Паулу. Куоко, одна з найважливіших фігур у бразильських мильних операх, був госпіталізований у лікарню імені Альберта Ейнштейна.

Інформацію підтвердила актриса Розамарія Муртіньо, яка поговорила з дружиною актора. Причина смерті не розголошується, але актор зіткнувся з проблемами зі здоров'ям через свій похилий вік, пише scc10.com.br.

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Помер популярний бразильський актор / Фото Вікіпедія

За свою кар'єру, що охоплює понад шість десятиліть, Франсіско Куоко зарекомендував себе як символ класичного серцеїда на бразильському телебаченні, знявшись у десятках мильних опер і залишивши слід у серцях поколінь глядачів своєю елегантністю, впізнаваним голосом і характерною зовнішністю.

Він прославився завдяки таким серіалам, як "Клон", "Нова жертва" і "Тропіканка".

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Раніше Главред розповідав, що помер автор музики до кінофільмів "Мій ласкавий і ніжний звір" і "Табір іде в небо" - радянський та молдавський композитор Євген Дога.

Також стало відомо про смерть американського актора, зірки фільму "Обличчя зі шрамом" Гарріса Юліна. Його кінокар'єра тривала 55 років, за які він встиг зіграти понад сто тридцять ролей.

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