Чарльз III прогнав: принца Гаррі і Меган Маркл "вигнали" з прийому перед похоронами Єлизавети

Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty Images

Другий тиждень принц Гаррі і Меган Маркл знаходяться у Великобританії. Як пише видання The Telegraph, черговий безглуздий випадок показав, що насправді відбувається за стінами Букінгемського палацу під час прощання з бабусею принца Гаррі, королевою Єлизаветою.

Сьогодні, 18 вересня, напередодні похорону королеви, король Чарльз III проводитиме офіційний прийом, який відвідають світові лідери.

The Telegraph, пише, що спочатку Меган і Гаррі теж отримали запрошення на захід, але в останній момент заповітні конверти у них забрали.

"Чи була це ініціатива самого верховного монарха і чи пустять їх на прощання з Єлизаветою II, не уточнюється", - йдеться в повідомленні The Telegraph.

Аргументував рішення палац дуже просто: "На прийом запрошені тільки перші особи і діючі члени королівської сім'ї".

Мабуть в родині нового короля Британії Чарльза III не все гладко, особливо після скандальних інтерв'ю Гаррі і Меган в США.

Що сказав Гаррі про смерть Єлизавети

Нагадаємо, герцог Сассекський, четвертий онук королеви Єлизавети II принц Гаррі уперше виступив з офіційною заявою після смерті бабусі.

На сайті організованого ним благодійного фонду Archewell тепер залишилася лише одна сторінка, яка називається "в пам'ять про Її Величність королеві Єлизаветі II (1926-2022 рр.)".

Там Гаррі опублікував свої роздуми про смерть улюбленої бабусі, а також адресоване їй прощальне слово:

"Святкуючи життя моєї бабусі, Її Величності Королеви, і оплакуючи її втрату, ми всі згадуємо про те, що вона була дороговказним компасом для багатьох у своїй прихильності служінню і обов'язку. Нею захоплювалися і поважали в усьому світі. Її непохитна грація і гідність залишалися істинними протягом усього її життя, а тепер і її незмінною спадщиною. Повторимо слова, які вона вимовила після смерті свого чоловіка, принца Філіпа, слова, які можуть втішити всіх нас зараз: "Життя, без сумнівів, складається з останніх розставань, але також і перших зустрічей".

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