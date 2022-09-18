УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Чарльз III прогнав: принца Гаррі і Меган Маркл "вигнали" з прийому перед похоронами Єлизавети

18 вересня 2022, 17:20

18 вересня, напередодні похорону королеви, король Чарльз III буде проводити офіційний прийом, який відвідають світові лідери.

Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty Images

Другий тиждень принц Гаррі і Меган Маркл знаходяться у Великобританії. Як пише видання The Telegraph, черговий безглуздий випадок показав, що насправді відбувається за стінами Букінгемського палацу під час прощання з бабусею принца Гаррі, королевою Єлизаветою.

Сьогодні, 18 вересня, напередодні похорону королеви, король Чарльз III проводитиме офіційний прийом, який відвідають світові лідери.

The Telegraph, пише, що спочатку Меган і Гаррі теж отримали запрошення на захід, але в останній момент заповітні конверти у них забрали.

"Чи була це ініціатива самого верховного монарха і чи пустять їх на прощання з Єлизаветою II, не уточнюється", - йдеться в повідомленні The Telegraph.

Аргументував рішення палац дуже просто: "На прийом запрошені тільки перші особи і діючі члени королівської сім'ї".

Мабуть в родині нового короля Британії Чарльза III не все гладко, особливо після скандальних інтерв'ю Гаррі і Меган в США.

Що сказав Гаррі про смерть Єлизавети

Нагадаємо, герцог Сассекський, четвертий онук королеви Єлизавети II принц Гаррі уперше виступив з офіційною заявою після смерті бабусі.

На сайті організованого ним благодійного фонду Archewell тепер залишилася лише одна сторінка, яка називається "в пам'ять про Її Величність королеві Єлизаветі II (1926-2022 рр.)".

Там Гаррі опублікував свої роздуми про смерть улюбленої бабусі, а також адресоване їй прощальне слово:

"Святкуючи життя моєї бабусі, Її Величності Королеви, і оплакуючи її втрату, ми всі згадуємо про те, що вона була дороговказним компасом для багатьох у своїй прихильності служінню і обов'язку. Нею захоплювалися і поважали в усьому світі. Її непохитна грація і гідність залишалися істинними протягом усього її життя, а тепер і її незмінною спадщиною. Повторимо слова, які вона вимовила після смерті свого чоловіка, принца Філіпа, слова, які можуть втішити всіх нас зараз: "Життя, без сумнівів, складається з останніх розставань, але також і перших зустрічей".

Читайте також:

Єлизавета II принц Гаррі Принц Чарльз Меган Маркл Смерть Єлизавети ІІ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:31

Як заощадити гроші при оплаті світла: топ-6 способів від експертів комунальників

18:01

Не тільки виведення військ: Боррель назвав умови для укладення миру між Україною та РФВідео

17:55

Росія відправляє величезну кількість ракет з Санкт-Петербурга в бік України - YleВідео

17:41

У Кабміні розповіли, що буде з впровадженням накопичувальних пенсійВідео

17:21

Все по-справжньому: Даша Кацуріна показала романтичний поцілунок з Дантесом

Реклама
17:20

Чарльз III прогнав: принца Гаррі і Меган Маркл "вигнали" з прийому перед похоронами ЄлизаветиВідео

17:09

"Божевільний стариган не відступить": астролог спрогнозувала, як закінчиться війна України і РФ

17:03

Колаборанти з "ЛНР" не можуть втекти в РФ, їм загрожує мобілізація - ГайдайВідео

16:52

"Поділ України": у Румунії поставили на місце скандального ексміністраВідео

16:46

Які речі не можна прати у режимі швидкого прання: 3 види, які повинна знати кожна господиня

16:30

"Затоптав власну репутацію": у Росії розповіли, чого позбувся Галкін після вигнанняВідео

16:21

Успіхи ЗСУ на Херсонщині дали надію на закінчення війни - Боррель

16:20

Бісексуальна українська модель розповіла, хто з вітчизняних артисток її приваблюєВідео

16:10

"Прошу зарахувати мене до лав іноагентів": Пугачова публічно заступилася за Галкіна

15:58

Зеленський допустив повернення Криму дипломатичним шляхомВідео

15:48

Приліт по військовій частині РФ: у Херсоні прогриміли потужні вибухиВідео

15:36

Путін провалив всі цілі в боях: адмірал з Британії спрогнозував, скільки може тривати війна

15:33

Критик Сосєдов назвав Світлану Лободу "третьосортною штучкою-дрючкою": "Співачка курям на сміх!"

15:27

У Кремлі всерйоз обговорюють відхід Путіна через "хворобу" – ПіонтковськийВідео

15:24

Кабаєва позбулася ненародженої дочки: на аборті наполіг Путін - ЗМІВідео

Реклама
14:58

У звільненому Підвисокому на Харківщині підняли прапор УкраїниВідео

14:50

"Там немає майбутнього": полонений загарбник відмовляється повертатися по обміну в окупований ДонецькВідео

14:41

Прикмети на 19 вересня: які 5 речей не можна робити в Михайлове чудо, щоб біду не впуститиВідео

14:35

Найсмачніший сніданок за 5 хвилин: швидкий рецепт дивовижної закускиВідео

14:15

"Я отримала повідомлення і просльозилася": Харлан розповіла, про що їй пише Дикусар з передовоїВідео

14:13

Окупанти влаштували стрілянину в Херсоні: не можуть поділити награбоване перед втечею - ПодолякВідео

13:36

"Зло лікується знищенням": вирішити "російське питання" можливо лише силою - ЄрмакВідео

13:18

Скандал навколо ексміністра Румунії: Україна відреагувала на заяву про "передачу своїх територій"Відео

13:00

Гороскоп на завтра, 19 вересня 2022: Близнюкам - образи, Стрільцям - небезпечні спокуси, Рибам - сваркиВідео

12:59

Окупанти рахують втрати: по базі РФ у Сватовому завдали потужного ударуВідео

12:35

"Ми всі страшенно сумуємо за вами": принцеси Йоркські попрощалися з королевою Єлизаветою IIВідео

12:25

Окупанти на Харківщині розстріляли з танка авто з медиками, які евакуйовували пацієнтів: 4 загиблихВідео

12:13

Путіну світить Гаага: Гіркін істерить через провали на фронті та чекає на революцію у РФВідео

11:59

В Україні випав перший сніг: у Мережі показали фото засніжених квітівВідео

11:34

Била коліном по голові: у Польщі місцева жителька побила двох 15-річних українок

11:26

Солістка KAZKA Олександра Зарицька розсекретила особу свого бойфрендаВідео

11:24

"Привезеш мені чиюсь голову": росіянки замовляють "трофеї" з війни - перехопленняВідео

10:56

Командування втекло, постачання перебите: Романенко описав катастрофу РФ на півдніВідео

10:28

"Змушували місцевих копати могили": Жданов сказав, військових якої бригади закатували окупанти під ІзюмомВідео

10:18

Різке збільшення числа ракетних ударів по Україні: у розвідці Британії назвали причинуВідео

Реклама
09:42

Війна до 2030 року: Орбан осоромився заявою про втрату Україною територій - ЗМІВідео

09:34

"Осуд не зупинить геноцид": Литва закликала надати Україні танкиВідео

08:58

Україна фундаментально змінила сучасну війну: в НАТО вражені успіхами ЗСУВідео

08:47

Підрозділи РФ втратили від 50 до 90% особового складу, тікаючи з Харківщини – ГенштабВідео

08:28

Путін стрімко здуваєтьсяПогляд

08:26

Окупантам світить "котел" під Лиманом: ЗСУ розширюють свої позиції - ISWВідео

08:11

"Чітко розуміємо, що робимо": спецоперація ЗСУ зі звільнення Харківщини вкладається в плани – ЗеленськийВідео

07:31

ЗСУ потопили російську баржу, битком набиту військовою технікоюВідео

07:05

Навіщо класти аспірин у пральну машину: "одним ударом" вирішить дві проблеми

06:19

Де Росія, там і концтабірПогляд

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтень
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти