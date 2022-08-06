"Він мене надихнув": принц Гаррі зателефонував парамедику Тайрі після її звільнення з полону

Gринц Гаррі зателефонував парамедику Тайрі після її звільнення з полону/ Думская, Instagram

Парамедик Юлія Паєвська (Тайра) розповіла, що після її звільнення з полону російських окупантів їй зателефонував принц Гаррі. Це сталося приблизно за тиждень після того, як фельдшерка-доброволець повернулася додому.

Вона зазначила, що принц Гаррі дуже підтримав її і надихнув не здаватися й продовжувати боротьбу. Про це Тайра розповіла в інтерв'ю The Telegraph.

"Він просто надихнув мене продовжувати боротьбу. Він сказав, що підтримує Україну та всіх нас. І що сім'я Invictus Games завжди дбає про своїх членів", – зазначила Тайра.

Паєвська стала фельдшеркою і пішла служити парамедиком-добровольцем у 2014 році. До цього часу вона надала допомогу 500 українським військовим на Донбасі. Також вона постійно займалася підготовкою парамедиків-новачків і передала свої знання уже близько 8000 людей.

Повномасштабна війна застала її на лінії фронту в Маріуполі. Пізніше вона потрапила у полон до російськи окупантів.

Тайра розповідає, що в полоні росіяни постійно погрожували їй і сказали, що їй краще покінчити життя самогубством, адже вони все одно її вб’ють.

"Але я намагалася вірити, що виживу. У мене не було абсолютно жодної інформації про те, що відбувається у світі. Я навіть не знала, чи жива моя сім'я і, чи вцілів мій дім, бо росіяни вже майже були у Києві, коли ми виїжджали", – згадує Юлія Пєвська.

Окупанти постійно "підливали олії у вогонь" – казали, нібито інші держави не підтримують Україну і передають їй тільки іржаву зброю.

Тайра зазначає, що розголос дуже допомагав полоненим, адже зупиняв окупантів від нових звірств проти них.

"Я дуже вдячна принцу Гаррі, бо саме після Invictus Games росіяни перестали мене допитувати та катувати. Я думаю, що поширення інформації по всьому світу вплинуло на їхнє рішення обміняти мене", – зазначила парамедик.

Нагадаємо, український парамедик "Тайра" (Юлія Паєвська) вперше після свого звільнення з полону розповіла про те, в яких умовах вона перебувала у ворогів. Жінка написала, що умови утримання більше нагадували концтабір.

Пізніше стало відомо, Тайру обміняли на сина друга глави Чечні Рамзана Кадирова – 20-річного Адама Гриценка, сина заступника представника Чечні в окупованому Криму Мурада Саїдова.

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