Принц Гаррі вперше порушив мовчання після смерті королеви Єлизавети II

Принц Гаррі відреагував на смерть королеви Єлизавети II / instagram.com/sussexroyal

Герцог Сассекський, четвертий онук королеви Єлизавети II принц Гаррі вперше виступив з офіційною заявою після смерті вінценосної бабусі.

На сайті організованого ним благодійного фонду Archewell тепер залишилася лише одна сторінка, яка називається "В пам'ять про Її Величність королеву Єлизавету II (1926-2022 рр.)".

Там Гаррі опублікував свої роздуми про смерть улюбленої бабусі, а також адресоване їй прощальне слово:

"Святкуючи життя моєї бабусі, Її Величності Королеви, і оплакуючи її втрату, ми всі згадуємо про те, що вона була дороговказним компасом для багатьох у своїй прихильності служінню і обов'язку. Нею захоплювалися і поважали в усьому світі. Її непохитна грація і гідність залишалися істинними протягом усього її життя, а тепер і її незмінною спадщиною. Повторимо слова, які вона вимовила після смерті свого чоловіка, принца Філіпа, слова, які можуть втішити всіх нас зараз: "Життя, без сумнівів, складається з останніх розставань, але також і перших зустрічей".

Бабуся, хоча це останнє розставання приносить нам велику смуток, я назавжди вдячний за всі наші перші зустрічі — від моїх самих ранніх дитячих спогадів з Вами, до першої зустрічі з Вами в якості мого головнокомандувача, до першого моменту, коли ви зустріли мою улюблену дружину і обійняли ваших улюблених правнуків. Я дорожу часом, проведеним з Вами, і багатьма особливими моментами між нами. Вас вже дуже не вистачає не тільки нам, але і всьому світу. І що стосується перших зустрічей, тепер ми вшановуємо мого батька в його новій ролі короля Чарльза III.

Дякую за вашу вірність служінню. Дякую за ваші мудрі поради. Дякую за вашу заразливу посмішку.

Ми теж посміхаємося, знаючи, що ви з дідусем тепер возз'єдналися, і обидва спочиваєте у мирі".

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2022 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17: 00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 74 роки.

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