Колишній чоловік Ірини Білик заступився за співачку на московській тусовці

Аслан Ахмадов заступився за Ірину Білик на московській тусовці / instagram.com/bilyk_iryna

Аслан Ахмадов, російський продюсер і фотограф азербайджанського походження, є колишнім чоловіком співачки і Народної артистки України Ірини Білик.

Раньше вона засуджувала чоловіка за те, що він повернувся до Москви, і продовжує жити світським життя в столиці країни-агресора як ні в чому не бувало, поки батьківщину матері його дитини знищують рашистські снаряди.

Мотиви Ахмадова для багатьох залишаються загадкою, проте одне відомо точно: він як і раніше з повагою ставиться до колишньої дружини, і готовий заткнути рота кожному, хто скаже про неї щось погане.

Наприклад, на одній з московських тусовок Ахмадова стали задирати і цитувати журналістку Божену Ринську, мовляв Ірина Білик лише зображує патріотизм - Тарзана зі сцени за проросійські переконання називає відходами життєдіяльності, а сама до початку повномасштабної війни щороку моталася в РФ на заробітки.

Мовчати продюсер не став, і прямо заявив: "Одне можу сказати: моя дружина 10 років, як не була в Росії, а ваша мерзенна Божена - підла і дешева, прости Господи". Це історією поділився очевидець подій, актор Станіслав Садальський, на своїй сторінці в Instagram.

Раніше завзятий путініст і російський актор Володимир Машков вперше публічно відреагував на антивоєнну і проукраїнську позицію його єдиної дочки Марії, також акторкии, яка зараз проживає США.

У мережі також поширилася реакція" мовчунки " Наташі Корольової на те, як її мама, артистка Людмила Поривай, публічно висловлює підтримку Україні, і сміється над зятем-рашистом.

Інші новини: