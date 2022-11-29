"Хотіла змудрити, але ступила": зрадниця Ані Лорак розповіла, хто повинен навести порядок у світі

Ані Лорак здивувала мережу своєю дурістю - поміркувала про любов і світовий хаос / instagram.com/anilorak

Співачка-зрадниця українського походження Ані Лорак виступила з новою "рятівною" промовою в стилі "голубки миру".

При цьому артистка вперто не називає війну війною і розповідає про рятівну любов до всього живого. Така позиція Лорак багатьом здається лицемірною і навіть блюзнірською.

На своїй сторінці в Instagram Кароліна Куєк показала себе в білосніжному одязі з "пристрасним" виразом обличчя. "Коли хаос руйнує мрії людей, тільки любов може навести порядок. З'єднатися з собою, слухати душею..." - пише запроданка.

Такі псевдофілосфські роздуми викликали в українців лише гіркі усмішки. У коментарях співачці вказали на її лицемірство і вузьколобість.

Примітно, що найжорсткіші коментарі під фото Лорак видаляє, проте гнів людський це нітрохи не втихомирило:

Ані Лорак здивувала мережу своєю дурістю-поміркувала про любов і світовий хаос / instagram.com/anilorak

"Іноді краще стриматися і промовчати. Особливо, якщо не володієш хоча б якимись адекватними розумовими здібностями. Це, звичайно, біда для публічною персони…"

"Ваш "Хаос" - це війна в країні, яку ви зрадили. Називайте речі своїми іменами".

"Що ти несеш??? Про яку "Любофффф" йде мова?.... Боже, таке враження що ми живемо на різних планетах.... Кароліна, прийди до тями нарешті".

"Вже і коментарі про війну повидаляла, правда очі коле. А я тобі повторю: [задовбала - неценз.] ти зі своєю любов’ю! Зупини війну на своїй Батьківщині, якщо любов то на твою думку панацея від усього. Всюди тулить одне й те саме любов да любов. Яка ж ти безсовісна, безпринципна і аморальна. Тільки запам’ятай одне: зрадників ніде не люблять, то лише питання часу… Побачиш".

"Просто немає слів. Про що взагалі ти можеш писати!! Коли йде така жахлива війна! Гинуть маленькі діти, молоді сім'ї, масово ховають людей на твоїй же Україні. Це ти називаєш Хаос!"

"Коли хочеться підписати фото якось багатозначно, але виходить фальшиво і порожньо".

"Черговий абсурдний пост ні про що ... як і репертуар. Хотіла змудрити, але ступила".

Раніше Ані Лорак зганьбилася безглуздим поясненням свого мовчання - з самого початку війни в Україні вона вирішила ігнорувати те, що відбувається, і продовжувати співпрацювати з країною-агресором.

Іронічно, але більше любові і підтримки Україні виявляє Мурат Налчаджіоглу - турецький бізнесмен і колишній чоловік Ані Лорак. Він емоційно висловився після заяви співачки про війну.

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