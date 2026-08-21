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Чи отримає Кличко мільйони від Гайден Пенетьєрі: джерело розкрило інформацію

Олена Кюпелі
21 серпня 2026, 12:21оновлено 21 серпня, 12:52
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Американські юристи прокоментували питання спадщини померлої Хайден Пенетьєрі.
Володимир Кличко відреагував на смерть Хайден Панеттьєрі
Володимир Кличко раніше відреагував на смерть Хайден Панеттьєрі / колаж: Главред, фото: facebook.com, Володимир Кличко; instagram.com, Хайден Панеттьєрі

Коротко:

  • Що відомо про спадщину Хайден Панеттьєрі
  • Юристи прокоментували можливі варіанти

Після раптової смерті Хайден Панеттьєрі у віці 36 років виникло безліч питань, зокрема щодо долі її майна.

Панеттьєрі, яка знялася в таких успішних проєктах, як "Герої", "Нешвілл" та франшиза "Крик", не була одружена. У неї залишилася 11-річна дочка Кайя від колишнього нареченого Володимира Кличка. Кайя живе в Європі з батьком, який має над нею опіку.

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Публічно невідомо, чи був у Панеттьєрі заповіт або трастовий договір, що викликає питання щодо того, хто може успадкувати її майно, а також щодо доходів і роялті, які можуть і надалі надходити від її проєктів.

На думку каліфорнійських юристів Марка М. Стерна, Джордана Метьюза та Джонатана Форстера, існує кілька способів розпорядження її майном.

Хайден Панеттьєрі - причина смерті
Хайден Панеттьєрі померла у віці 36 років / фото: instagram.com, Хайден Панеттьєрі

Троє експертів пояснили виданню PEOPLE, що може статися з активами Панеттьєрі, хто зможе керувати ними від імені її доньки та як заповіт або траст вплинуть на їхній розподіл.

Що станеться, якщо у Панеттьєрі був заповіт або траст?

Незалежно від того, чи був у Панеттьєрі заповіт, траст або жодне з них, це не могло істотно змінити те, як розподіляються та управляються її активи.

Форстер пояснює: "Якщо у неї є траст, то він перейде до трастового майна, а траст буде розподілений між бенефіціарами", - каже він. "Якби вона померла, залишивши заповіт, він пройшов би процедуру затвердження заповіту в Каліфорнії й дістався б особам, зазначеним у її заповіті. А якби вона померла без заповіту, все відбулося б відповідно до законів Каліфорнії про спадкування за законом, і її донька отримала б усе".

Як виглядає дочка Хайден Панеттьєрі та Володимира Кличка
Як виглядає дочка Хайден Панеттьєрі та Володимира Кличка / фото: twitter.com, Хайден Панеттьєрі

Траст також може дозволити Панеттьєрі вирішувати, хто керуватиме спадщиною Каї та як довго активи залишатимуться під захистом.

"Він може перебувати в довірчому управлінні на благо її доньки, доки та не стане достатньо дорослою, щоб набути фінансової зрілості, необхідної для управління своєю спадщиною", - каже Форстер.

Траст також може усунути необхідність опіки над спадщиною Каї під наглядом суду.

"Ще одна перевага трасту полягає в тому, що він також передбачає умови для її доньки, тому не буде потреби проходити через судову процедуру встановлення опіки", - каже Форстер.

Володимир Кличко не буде автоматично виступати в ролі довіреного керуючого. "Її траст може призначити когось іншого в якості довіреного керуючого", - каже Форстер.

Траст також може зберегти більшу частину фінансових даних Панеттьєрі в таємниці. "Проблема з каліфорнійською опікою над майном полягає в тому, що це публічна процедура", - каже Стерн. "Тому люди знатимуть, що являють собою активи та куди вони спрямовуються".

"Якби вона хотіла захистити свою дочку, вона могла б скористатися трастом", - додає він.

Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі з донькою
Володимир Кличко та Хайден Панеттьєрі з дочкою / фото: facebook.com, Хайден Панеттьєрі

Метюз зазначає, що судові розгляди щодо спадщини також можуть оприлюднити активи та борги, тоді як траст може зберегти їх конфіденційними.

Хто успадкує майно Панеттьєрі?

Якщо Панеттьєрі померла без заповіту або трасту, її майно, як правило, буде розподілено відповідно до каліфорнійського закону про спадкування без заповіту, кажуть експерти.

Стерн описує каліфорнійську систему як "вільний заповіт" для мешканців, які померли без нього.

"Згідно із законами Каліфорнії, якщо ви є мешканцем Каліфорнії, вам надається те, що я називаю вільним заповітом. За нього не потрібно платити", - каже Стерн. "У кожного мешканця Каліфорнії є заповіт, і ваше майно переходить до ваших спадкоємців".

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Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше "Главред" розповідав, що американська актриса Гайден Панеттьєрі планувала поїздку в Україну, щоб зустрітися зі своєю 11-річною донькою Каєю, проте не встигла втілити ці плани - зірка трагічно померла у віці 36 років.

Раніше також російський співак Філіп Кіркоров, який активно підтримував вторгнення РФ в Україну, з'явився в новому образі, який буквально підірвав соціальні мережі.

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Про особу: Хайден Панеттьєрі

Хайден Панеттьєрі - американська актриса та співачка. У 11 років отримала премію молодого актора за роль Шеріл Йост у діснеївському фільмі "Згадуючи титанів". Другу премію вона отримала за роль Клер Беннет у серіалі "Герої". З 2012 по 2016 рік вона грала роль співачки Джульєтти Барнс у телесеріалі "Нешвілл", яка принесла їй номінації на премію "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану у 2012 та 2013 роках.
З 2009 року Хайден зустрічалася з боксером Володимиром Кличком, а їхні заручини відбулися у 2013 році. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розійшлася.
У колишньої пари є дочка - Кайя-Євдокія Кличко

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