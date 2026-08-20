Кайя Гербер зізналася, що екзорцизм справді мав місце в її житті, хоча раніше вона ніколи публічно не розповідала про цей дивний епізод свого дитинства.

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Дочка Сінді Кроуфорд зізналася, що в дитинстві над нею провели обряд екзорцизму / колаж: Главред, фото: instagram.com/kaiagerber

Коротко:

У дитинстві Каї здавалося, що її хтось "переслідує"

Зараз Кайя Гербер продовжує розвивати акторську кар’єру

24-річна Кайя Гербер, дочка супермоделі Сінді Кроуфорд і бізнесмена Ренді Гербера, згадала незвичайний епізод із дитинства. Модель і актриса розповіла, що в юному віці її вважали одержимою, тому для неї провели ритуал екзорцизму.

Про це Кайя Гербер розповіла в інтерв'ю подкасту The Mitch Churi Chat Show.

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За словами Каї, у дитинстві їй здавалося, що її хтось "переслідує", а також вона відчувала зв'язок з якимись істотами з іншого виміру.

Ведучий поцікавився в актриси, чи справді над нею проводили екзорцизм. Гербер підтвердила, що такий випадок був. Однак сам ритуал виявився досить незвичайним: під час нього над нею грали на діджеріду - традиційному духовому інструменті австралійських аборигенів.

Кайя зізналася, що це справді сталося з нею, хоча раніше вона ніколи публічно не розповідала про цей дивний епізод свого дитинства.

Спогади про цю історію спливли під час розмови про хоррор-проєкти. Гербер брала участь у зйомках серіалу "Американська історія жахів", і, судячи з її розповіді, її мати поставилася до цього досвіду досить серйозно. Перед початком роботи над проєктом Сінді Кроуфорд навіть дала дочці свячену воду, оскільки побоювалася, що та знову може зіткнутися з чимось надприродним.

Зараз Кайя Гербер продовжує розвивати акторську кар’єру. Вона знімається в новому серіалі "The Shards", створеному Раяном Мерфі за мотивами роману Брета Істона Елліса. У рамках промоції проєкту актриса дедалі частіше з’являється в інтерв’ю та ділиться раніше невідомими подробицями свого життя.

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Про особу: Кайя Гербер Кайя Гербер - американська топ-модель та акторка, яка здобула світову популярність не лише завдяки успішній кар’єрі, а й як донька культової супермоделі 10-х і 90-х років Сінді Кроуфорд та бізнесмена Ренді Гербера. Вперше вийшла на подіум у 10 років, презентувавши дитячу колекцію бренду Versace. Співпрацює з провідним світовим агентством IMG Models. Є музою багатьох дизайнерів, регулярно бере участь у показах та рекламних кампаніях Chanel, Prada, Celine, Valentino, Alaïa та Yves Saint Laurent. Неодноразово прикрашала обкладинки журналів Vogue по всьому світу. Останніми роками Кайя активно переносить фокус на кіноіндустрію та підкорює Голлівуд. Знялася в культовій "Американській історії жахів" (та її спін-офі), комедії "Палм-Рояль", а також зіграла ключову роль у драматичному серіалі Раяна Мерфі "Осколки" (The Shards). З’явилася у таких помітних фільмах, як комедія "Невдахи" (Bottoms) та біографічний фільм "Суботній вечір" (Saturday Night).

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