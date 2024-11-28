"Була чудовою донькою і старшою сестрою": Кейт Міддлтон повідомила про трагедію

Кейт Міддлтон і принц Вільям зворушливо попрощалися з дівчиною.

https://glavred.net/stars/byla-zamechatelnoy-docheryu-i-starshey-sestroy-keyt-middlton-soobshchila-o-tragedii-10618355.html Посилання скопійоване

Кейт Міддлтон повідомила про трагедію / Колаж Главред, фото Instagram/princeandprincessofwales

Ви дізнаєтеся:

Як Кейт і Вільям були пов'язані з дівчиною

Що з нею сталося

Принц і принцеса Уельські повідомили про смерть молодої дівчини, яка померла від раку.

За даними видання Marie Claire, пара віддала данину пам'яті молодій жінці, хворій на рак, з якою вони познайомилися у Віндзорському замку на початку цього року.

відео дня

У середу, 27 листопада, було оголошено, що фотограф-підліток Ліз Гаттон померла після того, як їй поставили діагноз рідкісної та агресивної форми раку.

Мама Ліз, Вікі, поділилася новиною в соціальній мережі X (Twitter - авт,), написавши: "Наша неймовірна дочка Ліз померла рано вранці. Вона залишалася рішучою до останнього. Навіть учора вона все ще будувала плани. Ми дуже пишаємося добротою, співчуттям і мужністю, які вона проявила за останній рік".

У дописі також йшлося: "Вона була не тільки феноменальним фотографом, вона була найкращою людиною, найчудовішою дочкою і старшою сестрою, про яку ми коли-небудь могли мріяти. Ніхто не міг би боротися за життя сильніше, ніж вона. У нашому житті зяє діра у формі Ліз, і я не знаю як ми її коли-небудь заповнимо. Ми дуже вдячні кожному з вас, незалежно від того, чи пропонували ви допомогу, ставили лайки або ділилися постами - ви зробили останні два місяці Ліз найкращими. Вона літала високо до самого кінця".

Вікі завершила свій допис проханням до читачів поділитися фотографією Ліз і розглянути можливість пожертвування грошей на фінансування досліджень десмопластичної дрібнокруглоклітинної пухлини (ДМРКП) - рідкісної форми раку, що була діагностована у Ліз.

Кейт Міддлтон і принц Вільям вшанували пам'ять Ліз Гаттон після її смерті в Instagram Story. "Нам дуже шкода чути, що Ліз Гаттон, на жаль, померла", - написали вони. "Для нас було честю познайомитися з такою сміливою і скромною молодою жінкою. Наші думки і молитви з батьками Ліз Вікі та Аароном, а також її братом Матео в цей неймовірно важкий час. W & C", - сказано на сторінці пари в Instagram.

Кейт і Вільям попрощалися з дівчинкою / Фото Instagram/ princeandprincessofwales

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нещодавно Главред писав про те, що Меган Маркл з'явилася в дитячому госпіталі в Лос-Анджелесі, вона вирішила почитати дитячу книгу, щоб підтримати їх. Діти були в захваті, а ось працівники госпіталю відзначили, як зарозуміло поводилася Маркл.

А також союз принца Гаррі та Меган Маркл опинився під загрозою через те, що пара обірвала зв'язок із королівською родиною. І якщо Гаррі та Меган не відновлять своє спілкування з рідними принца, на них чекає повне забуття.

Вас також може зацікавити:

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред