Кейт Міддлтон повернулася до одного зі своїх хобі

Кейт Міддлтон поступово повертається до нормального життя.

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Кейт Міддлтон повернулася до своїх тренувань/ колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

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Чим почала займатися Кейт Міддлтон

Коли вона буде повертатися до роботи

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка довгий час боролася з онкологією, повернулася в спортзал після завершення хіміотерапії.

"Наскільки я розумію, у Кетрін усе добре", - сказав королівський автор Роберт Джобсон, якого цитує Page Six.

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"Вона знову тренується в спортзалі і робить все, що хотіла", - каже він.

За словами Джобсона, вона "зосередиться на більш значущих подіях" замість того, щоб подорожувати "по всій країні".

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

"Якщо все вийде, вона повертатиметься поетапно і робитиме те, що для неї важливо: тому що вона не хоче знову захворіти, але також, як мені сказали, тому що тепер у неї інша точка зору", - продовжив він.

інфографіка Кейт Міддлтон / Інфографіка Главред

За словами Джобсона, Кейт буде зосереджена на своїй родині. "Я думаю, принц Вільям дуже хоче, щоб вона повернулася, але я не думаю, що ми отримаємо великий транш зобов'язань", - додає він.

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Раніше Главред писав, який вигляд мала друга весільна сукня Кейт Міддлтон. Широка публіка бачила лише одне вбрання принцеси, однак для приватної вечірки з нагоди одруження Кетрін підібрала інший лук.

Також джерело з оточення принца і принцеси Уельських повідомило, як змінилися стосунки в їхньому шлюбі на тлі онкології та складного лікування Кетрін.

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