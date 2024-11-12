'Ніколи не будеш повністю готова': у Кейт Міддлтон стався зрив на людях

Кейт Міддлтон не змогла стримати емоцій.

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Кейт Міддлтон показалася на людях / колаж: Главред, фото: instagram.com, принц і принцеса Уельські

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Кейт Міддлтон зірвалася на службі в День пам'яті полеглих у війнах біля Кенотафа

Герцогиня Софі підтримала принцесу

Принцеса Кейт Міддлтон почала все частіше з'являтися на людях після закінчення курсу хіміотерапії. Цього разу вона з'явилася на традиційній службі в День пам'яті полеглих у війнах біля Кенотафа. Принцеса Уельська вийшла на балкон Міністерства закордонних справ у справах Співдружності разом із герцогинею Единбурзькою Софі.

Як повідомляє Daily Mail, фахівець з читання по губах Джекі Пресс зазначила, що на балконі у Міддлтон стався емоційний зрив у розмові з герцогинею Софі.

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"Так... тому що це так незвично. Ти ніколи не будеш повністю готова до цього..." - сказала Кейт.

Що відомо про Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегмента, заснована 1896 року, а також новинний вебсайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована 1982 року, шотландське видання було засновано 1947 року, а ірландське - 2006 року. Контент із газети з'являється на вебсайті MailOnline, хоча вебсайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

Софі ж почала заспокоювати принцесу і підтримала її красномовним жестом, поклавши їй руку на спину.

"Герцогиня продовжувала заспокоювати Кейт, імовірно сказавши: "Тепер усе добре", - повідомило ЗМІ.

Кейт Міддлтон / Інфографіка: Главред

Кейт Міддлтон - останні новини по темі

Раніше стало відомо, який вигляд мала друга весільна сукня Кейт Міддлтон. Широка публіка бачила лише одне вбрання принцеси, однак для приватної вечірки з нагоди одруження Кетрін підібрала інший лук.

Також, як повідомляв Главред, джерело з оточення принца і принцеси Уельських розповіло, як змінилися стосунки в їхньому шлюбі на тлі онкології і складного лікування Кетрін.

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Хто така Кейт Міддлтон? Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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