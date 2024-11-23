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Не впорався: принц Вільям прокоментував хворобу батька і дружини Кейт

Олена Кюпелі
23 листопада 2024, 20:09оновлено 23 листопада, 20:43
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Принц Вільям зважився на одкровення щодо своєї дружини та батька.
Кейт Міддлтон, принц Вільям
Кейт Міддлтон і принц Вільям переживають важкі часи/ колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принц Вільям сказав молодій жінці, яка втратила свого батька і коханого, що він би не впорався так само добре, як вона.

Як пише видання People, принц Уельський був у Ньюпорті 20 листопада, щоб почути про зусилля Ньюпорта по боротьбі з бездомністю, особливо серед жінок.

Перебуваючи там, він зустрів жінку на ім'я Ребекка, яка, за словами Вільяма, пережила більше, ніж більшість людей "за все своє життя".

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Ребекка розповіла Вільяму, що вона перебувала в прийомній сім'ї і жила на вулиці в 16 років, перш ніж спробувала покінчити життя самогубством після смерті батька і партнера. Ребекка, якій зараз 32 роки, сказала Вільяму, що хоче використати свій життєвий досвід, щоб допомогти іншим "загубленим підліткам".

"Ти здаєшся силою природи, Ребекка", - сказав їй Вільям, додавши, що вона повинна "так пишатися" собою.

"Нам потрібно більше Ребекк у світі", - сказав він. "Ти пережила більше, ніж більшість людей за все своє життя. Я не впевнений, що я б вийшов із цього так само, як ти".

Коментарі принца Вільяма прозвучали в рік, коли і в його батька, короля Чарльза, і в його дружини Кейт Міддлтон було діагностовано рак.

Букінгемський палац оголосив про діагноз раку у Чарльза 5 лютого, того ж дня, коли він почав лікування. Кейт оголосила про свій діагноз 22 березня і, майже шість місяців потому, сказала, що вона завершила хіміотерапію 9 вересня.

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Хто такий принц Вільям?

Принц Уельський - старший син короля Великої Британії Карла III і його першої дружини - Діани, принцеси Уельської, спадкоємець британського престолу з 8 вересня 2022 року.

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