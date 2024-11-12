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У Кейт Міддлтон рак: репортери сумніваються в діагнозі принцеси

Олена Кюпелі
12 листопада 2024, 15:02
247
Принцесу Вельську оточують чутки щодо її здоров'я.
Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон знову у фокусі королівських ЗМІ/ колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Ви дізнаєтеся:

  • Про що знову пліткують королівські репортери
  • Як йдуть справи зі здоров'ям Кейт

Кейт Міддлтон знову опинилася в центрі нової теорії змови.

За даними Page Six, одна з королівських репортерів засумнівалася в онкологічному діагнозі принцеси Уельської у вересні - і її сумніви знову спливли після появи 42-річної принцеси на Фестивалі пам'яті.

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За словами Ріаннон Міллс, у Міддлтон "були виявлені передракові клітини", а не рак.

Відтоді ця заява набула широкого поширення серед користувачів соціальних мереж, і один із них через X (Twitter) заявив, що Міддлтон "визнала доречним розіграти карту співчуття, адже популярність королівської сім'ї перебуває на рекордно низькому рівні".

Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Другий прихильник теорії змови вказав: "Передракові сигнали - це зовсім не рак. ... Вона вичавила з цього більше, ніж можна собі уявити".

Інший прихильник, однак, стверджував, що "передракові клітини можуть легко перетворитися на ракові".

інфографіка Кейт Міддлтон
інфографіка Кейт Міддлтон / Інфографіка Главред

Тим часом, незважаючи на вигадки навколо королівської сім'ї, Кейт Міддлтон ніколи публічно не описувала свій стан як "передраковий", тож, імовірно, Міллс сильно помиляється.

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Раніше Главред писав, який вигляд мала друга весільна сукня Кейт Міддлтон. Широка публіка бачила лише одне вбрання принцеси, однак для приватної вечірки з нагоди одруження Кетрін підібрала інший лук.

Також джерело з оточення принца і принцеси Уельських повідомило, як змінилися стосунки в їхньому шлюбі на тлі онкології та складного лікування Кетрін.

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