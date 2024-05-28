Була з супроводом: Кейт Міддлтон уперше за півроку з'явилася на людях

Кейт Міддлтон уперше помітили на прогулянці після того, як вона публічно розповіла, що хворіє на рак.

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Кейт Міддлтон прогулялася за межами палацу / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/?hl=uk

Принцеса Кейт Міддлтон вже довгий час не з'являється в громадськості і не виконує королівські обов'язки, оскільки пройшла курс хіміотерапії і зараз перебуває на реабілітації. З чуток, Міддлтон весь свій вільний час присвячує дітям.

Як заявило видання People, днями принцеса вперше майже за півроку вийшла на прогулянку за межами палацу. Кейт гуляла не одна, а в супроводі членів сім'ї, але знімків поки що в преси немає.

відео дня

Також з'явилася інформація, що Міддлтон дуже схудла після хіміотерапії, а також почала втрачати волосся.

Хто така Кейт Міддлтон? Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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Додамо, королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.

А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

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