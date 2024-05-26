Джерела повідомили, що Кейт Міддлтон не з'явиться на публіці ще довгий час

Кейт Міддлтон проходить лікування від раку і не показується на публіці.

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Кейт Міддлтон / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принцеса Уельська, ймовірно, "не з'являтиметься на публіці до кінця року" і перебуває в "оточенні" своєї сім'ї, продовжуючи курс профілактичної хіміотерапії, у якої на початку цього року був діагностований рак.

Про це повідомили королівські джерела і друзі, пише The Daily Beast.

Очікується, що Кейт та її сім'я проведуть наступний тиждень, який є шкільними канікулами, у заміському будинку її та Вільяма в маєтку Сандрінгем. Передбачається, що її батьки, з якими вона близька, можуть приїхати в гості.

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Очікується, що Вільям присвятить ще більше часу своїй сім'ї протягом наступних шести тижнів, оскільки йому несподівано надали відпустку після того, як королівська сім'я заявила, що відмовиться від деяких зобов'язань, щоб не відволікати увагу від дострокових загальних виборів у Великій Британії, призначених на цьому тижні.

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

Одне джерело повідомило, що вони не очікують побачити Кейт знову в будь-якій публічній ролі в середньостроковій перспективі, додавши, що цілком можливо, що вона не братиме участі в суспільному житті до кінця року.

На запитання, як палац справлятиметься з неминучим відродженням теорій змови і спекуляцій, які спровокує тривала відсутність, джерело The Daily Beast відповіло: "Я б не виключав ще одного відеозвернення, яке б інформувало країну про її здоров'я. Це виявилося дуже ефективним способом тримати на відстані теоретиків змови".

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Додамо, королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.

А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

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